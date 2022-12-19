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ناشط سعودي يكشف عن "فوائد تطبيع" الرياض مع الاحتلال!

ناشط سعودي يكشف عن
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

غرد الباحث السياسي هادي القبيسي حول قرب اعلان التطبيع بين كيان الاحتلال الصهيوني والسعودية، وذلك عقب ما نقل موقع "آي24 نيوز"  العبري عن مسؤولين دبلوماسيين سعوديين تأكيدهم أن المملكة تتطلع إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال، لكن سيستغرق ذلك وقتًا.

العالم - السعودية

وكتب القبيسي في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "من فوائد التطبيع السعودي القادم الخلاص من سيمفونية السعودية وقيادة العالم الإسلامي ومن الموقعية الرمزية لخادم الحرمين الشريفين."

هذا وقالت المصادر السعودية إن "العلاقات بين الرياض وتل أبيب تتجه نحو التطبيع، لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول ويجب ألا نضع العربة قبل الحصان"، بحسب ما قاله وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في لقاء عقده في الأسابيع الأخيرة مع يهود من الولايات المتحدة، كما كشفت عنه وثيقة رسمية حصل عليها موقع "آي24 نيوز".

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