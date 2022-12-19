ناشط سعودي يكشف عن "فوائد تطبيع" الرياض مع الاحتلال!

العالم - السعودية

وكتب القبيسي في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "من فوائد التطبيع السعودي القادم الخلاص من سيمفونية السعودية وقيادة العالم الإسلامي ومن الموقعية الرمزية لخادم الحرمين الشريفين."

هذا وقالت المصادر السعودية إن "العلاقات بين الرياض وتل أبيب تتجه نحو التطبيع، لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول ويجب ألا نضع العربة قبل الحصان"، بحسب ما قاله وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في لقاء عقده في الأسابيع الأخيرة مع يهود من الولايات المتحدة، كما كشفت عنه وثيقة رسمية حصل عليها موقع "آي24 نيوز".