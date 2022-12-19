شاهد.. ميسي يحقق حلم الارجنتينيين ويرفع كأس العالم

العالم - خاص بالعالم

وفي ليلة حقق فيها الفتى الذهبي ليونيل ميسي المجد من كل أطرافه، حقق حلما طال انتظاره بالنسبة للأرجنتينيين وهو التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة، وذلك بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مونديال قطر2022 على استاد لوسيل في العاصمة الدوحة.

ودخلت الأرجنتين أجواء النهائي مبكرا بفضل الروح العالية والرغبة الشديدة في حسم اللقاء، الأمر الذي ظهر في الضغط الهائل على لاعبي فرنسا، وسرعة استعادة الكرة.

وباغت ليونيل سكالوني الجميع بإشراك أنخيل دي ماريا أساسيا في النهائي، ولم يكتف بذلك بل وضعه في الجانب الأيسر، وهو الأمر الذي أربك حسابات فرنسا تماما.

وأرهق دي ماريا الثنائي الفرنسي عثمان ديمبلي وجويل كوندي تماما في تلك الجبهة، ونجح في الحصول على ضربة جزاء سجل منها مسي الهدف الأول، ومن ثم تسجيل الهدف الثاني ليمنح الأرجنتين التفوق في الشوط الأول.

ونجح ديديه ديشامب في إعادة فرنسا لأجواء اللقاء بإخراج جيرو وديمبلي مبكرا قبل نهاية الشوط الأول وإشراك مواني وتورام، وفي الشوط الثاني دفع بكامافينجا وكومان، لينجح في إعادة الروح إلى فرنسا.

في المقابل ارتكب سكالوني خطأ كبيرا بإخراج دي ماريا، مصدر الخطورة الأبرز للأرجنتين، ودفعه بأكونيا الذي لم يكن له أي تأثير هجومي، ليشعر الدفاع الفرنسي وقت نزوله بالراحة وأخذ زمام المبادرة واستطاع تعديل النتيجة عن طريق النجم كيليان مبابي.

وفي الوقت الاضافي الأول سجل ميسي الهدفالثالث للأرجنتين، بيد أن مبابي أكل الهاتريك وعادل النتيجة قبل النهائية بدقيقتين ليتجأ المنتخبان إلى الركلات الترجيح حيث كانت آمال الأرجنتين بين أيدي الحارس إميليانو مارتينيز الذي تصدى للركلة الثانية من كومان فيما أطاح أوريلين تشواميني بركلته خارج الملعب، فيما سجل لاعبو الأرجنتين جميع الركلات.

ووضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العباءة العربية على كتفي ميسي، الذي فعلها أخيراً، قبّل واحتضن وحمل الكأس الذي طارده أربع مرات دون فائدة، لينضم إلى مواطنه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي قاد بلاده إلى لقب مونديال 86 في المكسيك.