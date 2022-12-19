شاهد.. نداء عاجل من زيلينسكي الى الغرب بهذا المضمون..

العالم- خاص بالعالم

تصريحات زيلينسكي جاءت عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو انطلاقا من بيلاروسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي أن حماية حدود بلاده 'أولوية دائمة' وأن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها بيلاروسيا.



وقال زيلينسكي إن قوات بلاده ما زالت تسيطر على مدينة باخموت في إقليم دونيتسك شرقي البلاد، رغم محاولات الروس وسعيهم لتدميرها، وتعمل على التقليل من إمكانيات القوات الروسية في أماكن انتشارها بمنطقتي خيرسون وزاباروجيا والجنوب الأوكراني عامة.



ميدانيا، تواصل القوات الروسية قصفها لخيرسون وزاباروجيا، وتستهدف البنية التحتية في 32 منطقة على الضفة اليمنى من نهر دنيبرو في خيرسون.

وأوضح الجيش الأوكراني، أن القصف الروسي مستمر على مقاطعات ميكولايف وزاباروجيا ودنيبرو جنوبا، وخاركيف وعلى مواقع سيطرته في دونيتسك ولوغانسك شرقا.

من جهة أخرى، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن قرار إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أن الرئيس الأميركي جو بايدن مستعد للتحدث مع نظيره الروسي بشأن السلام في أوكرانيا.

في المقابل، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إن إرسال الولايات المتحدة منظومات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا قد تكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها، معتبرا أن الولايات المتحدة تسترشد في علاقاتها مع روسيا بالرغبة المستمرة في إثبات نفسها.

ويصل سوناك إلى لاتفيا اليوم الاثنين لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف 'قوة الاستطلاع المشتركة' الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا. وسيدعو سوناك قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها خلال العام المقبل.