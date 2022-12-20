أردني يعثر على أمه المصرية بعد 43 عاما

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وفي التفاصيل، عرض برنامج تلفزيوني في مصر ، قصة شاب أردني وصل لأمه المصرية بعد رحلة بحث لمدة 43 عاما، حيث تمت الإشارة إلى أن "منشورا لسيدة، مدون به أن شابا من الأردن يحاول التوصل إلى والدته التي لم يرها منذ 43 عاما، بسبب خلافات زوجية حينها، ووفاة الوالد".

وورد في المنشور الذي ساعد بالعثور على والدة الرجل الأردني: "الأم مصرية وأي حد عنده معلومة يتواصل عن طريق الصفحة"، وبعد أيام تمكن من التوصل لوالدته رضا محمود رمضان بعد مشاركة المنشور على صفحة في "فيسبوك".



من جهتها، علقت الأم بعد عودة ابنها لحضنها مرة أخرى بالقول: "أنا اتكتب ليا عمر تاني من يوم ما شوفتك يا حبيبي يابني..يا حبيب قلبي من جوا..أنا كنت بعيط على طول.. فرحة الدنيا مش سيعاني والمطار صورني، ومشوفتش غير عينية وهو صغير..وأنا بعيط على طول عليه".

في حين قال الابن الأردني معلقا: "جيت مصر عدة مرات ومعرفتش أوصل، وآخر حاجة عن طريق عمتي توصلت من البوست، وعندها صور قديمة، وسبحان الله ربنا سهل الحال، وبشكر كل واحد خدمنا فى التوصل لأمي".