الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أردني يعثر على أمه المصرية بعد 43 عاما

أردني يعثر على أمه المصرية بعد 43 عاما
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

تمكن مواطن أردني من العثور على والدته المصرية بعد رحلة بحث استمرت 43 عاما، عن طريق منشور في "فيسبوك".

العالم - منوعات

وفي التفاصيل، عرض برنامج تلفزيوني في مصر ، قصة شاب أردني وصل لأمه المصرية بعد رحلة بحث لمدة 43 عاما، حيث تمت الإشارة إلى أن "منشورا لسيدة، مدون به أن شابا من الأردن يحاول التوصل إلى والدته التي لم يرها منذ 43 عاما، بسبب خلافات زوجية حينها، ووفاة الوالد".

وورد في المنشور الذي ساعد بالعثور على والدة الرجل الأردني: "الأم مصرية وأي حد عنده معلومة يتواصل عن طريق الصفحة"، وبعد أيام تمكن من التوصل لوالدته رضا محمود رمضان بعد مشاركة المنشور على صفحة في "فيسبوك".

من جهتها، علقت الأم بعد عودة ابنها لحضنها مرة أخرى بالقول: "أنا اتكتب ليا عمر تاني من يوم ما شوفتك يا حبيبي يابني..يا حبيب قلبي من جوا..أنا كنت بعيط على طول.. فرحة الدنيا مش سيعاني والمطار صورني، ومشوفتش غير عينية وهو صغير..وأنا بعيط على طول عليه".

في حين قال الابن الأردني معلقا: "جيت مصر عدة مرات ومعرفتش أوصل، وآخر حاجة عن طريق عمتي توصلت من البوست، وعندها صور قديمة، وسبحان الله ربنا سهل الحال، وبشكر كل واحد خدمنا فى التوصل لأمي".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مصر و الأردن يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوساط مصرية موالية تطالب بتعديل حكومي يشمل 'مدبولي'

أردني يعثر على أمه المصرية بعد 43 عاما

10 قواعد هامة يتبعها الإيجابيون في حياتهم

بالصور.. أجمل غزال في إيران

أول تعليق من ترامب على توصية لجنة التحقيق البرلمانية بملاحقته جنائيا

الملك الأردني يجري اتصالين مع ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات