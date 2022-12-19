اشتية يدعو الأمم المتحدة لنشر طواقمها لمراقبة الإعتداءات الإسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

دعوة وجهها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى الأمم المتحدة لنشر طواقمها العاملة في فلسطين، على الطرقات بين المدن في الضفة الغربية، وذلك بهدف مراقبة الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

اشتيه أوضح أن الأمم المتحدة تملك أكثر من أربعمئة سيارة، وأكثر من ألف موظف، مشددا على أنه يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد تصرفات الجنود والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم.



وقال اشتيه:"إزاء ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب جنود الاحتلال والمستوطنين، فإننا نطلب من طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين نشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف من قبل المستوطنين”.



دعوة أشتية تأتي في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وارتفاع وتيرة الاقتحامات والاغتيالات للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال، والتي بدأت مع عملية كاسر الأمواج العسكرية.

كما أطلقت سلطات الاحتلال العنان لعصابات المستوطنين لتنفيذ هجمات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

الانتهاكات الإسرائيلية هذه، لاقت مقاومة فلسطينية، واتساع في نشاط الفصائل المسلحة تصديا لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين. مقاومة أثار مخاوف الكيان من انتقالها إلى عمل منظم، قد يطلق شرارة انتفاضة في الضفة والداخل المحتل.

كبار مسؤولي المستوطنات الاسرائيلية، حذروا من أن الوضع بات على شفير حرب داخلية بين اليهود والعرب، فيما حذر محللون من الوضع قد يؤدي إلى تفكك الدولة إلى حالة من الانقسام والفوضى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...