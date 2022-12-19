الكرملين: زيارة بوتين إلى بيلاروسيا لا تهدف إلى إشراكها في الحرب 

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حيث اعتبرت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة وزيري الدفاع والخارجية الى بيلاروسيا استعدادا لشن هجوم جديد وواسع بالتعاون مع بيلاروسيا أو من اراضيها.

حتى أن كييف اتهمت مينسك بانها تزود الجيش الروسي بالوسائل المادية والتقنية والذخيرة من مستودعات بلاده ونفى الكرملين.



ان تكون زيارة بوتين تأتي لإعداد العدة لشن هجوم مشترك روسي بيلاروسي على الحدود الشمالية لاوكرانيا.



ميدانيا هاجمت روسيا بعشرات الطائرات المسيرة الانتحارية العاصمة الاوكرانية كييف ومدنا اخرى مستهدفة البنية التحتية الحيوية في ثالث هجوم جوي عنيف تشنه موسكو في أقل من أسبوع.



وقالت شركة أوكرينيرجو المشغلة لشركة الكهرباء إن انقطاع التيار الكهربائي الطارئ أثر على عدة مواقع، بينها مدينة كييف والمنطقة المحيطة بها ومناطق خاركيف وسومي وبولتافا وزابوريجيا.



بالمقابل أعلن الجيش الروسي أنه أسقط أربعة صواريخ هارم أميركية الصنع فوق أراضيه في سماء منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا اضافة الى إسقاط ثماني8 مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون.



الى ذلك اعلنت الخارجية الروسية ان الولايات المتحدة تزيد من وجودها العسكري على أراضي أوكرانيا، مما يهدد بمواجهة مباشرة مع روسيا مؤكدة أن موسكو لا ترفض الحوار مع واشنطن على مختلف المستويات ولكن لتحقيق تقدم بسيط هناك حاجة لخطوات متبادلة.



الموقف الروسي جاء ردا على تصريح المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة 'ليندا توماس غرينفيلد' بان الرئيس جو بايدن مستعد للتحدث مع نظيره الروسي من أجل السلام في أوكرانيا.



وما بين التصعيد في جبهات القتال والحديث عن السلام اعلنت بريطانيا انها ستزود اوكرانيا بمئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة ثلاثمئة واربعة 304 ملايين دولار بما يضمن التدفق المستمر للذخائر الاساسية لسلاح المدفعية الى أوكرانيا طوال عام 2023'.

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