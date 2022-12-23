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لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول توصي بملاحقة ترامب جنائيا

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

بعد18 شهرا من التحقيقات، أوصت لجنة مجلس النواب في اجتماعها الأخير بتوجيه أربعة اتهامات للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب على خلفية اقتحام الكونغرس.

العالم - خاص بالعالم

التقرير المفصل والنهائي للجنة التحقيق التي أنشأها مجلس النواب الأميركي أشار إلى تورط ترامب بصفة إجرامية في مؤامرة متعددة الجوانب لقلب النتائج القانونية لانتخابات2020.

وقدم التقرير توصيات منها النظر في إنشاء آلية رسمية لتقييم ما إذا كان سيتم منع ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل، من قبل اللجان البرلمانية المعنية، لانتهاكه قسمه الدستوري بدعم دستور البلاد.

وكتب رئيس اللجنة النائب بيني طومسون، في مقدمة التقرير أن البلاد قطعت شوطا طويلا للسماح لرئيس مهزوم بأن يحول نفسه إلى طاغية ناجح عن طريق قلب المؤسسات الديمقراطية وإثارة العنف وتهديد المساواة والعدالة لجميع الأمريكيين.

وذكر المستند أن ترامب لم يكبح جماح مناصريه عند اقتحام الكونغرس.الشهود، وجميعهم تقريبا من الجمهوريين، اوضحوا أن ترامب ودائرته الداخلية عملوا بجهد لبث الشكوك بشأن فوز بايدن بالانتخابات، وشن حملة متعددة الجوانب للضغط على مسؤولي الدولة وكبار أعضاء وزارة العدل ونائب الرئيس آنذاك، مايك بنس، للمساعدة في تغيير نتائج تلك الانتخابات.

ووفق تلك الشهادات، فإن ترامب وجه الافا من أنصاره للتظاهر أمام مبنى الكابيتول لتعطيل مصادقة المشرعين على النتائج ، وما أعقب ذلك من اشتباكات مع الشرطة واقتحام للكونغرس.

وكان ترامب اتهم لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024 في محاولة لاقصائه، من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه اتهامات زائفة إليه بحسب تعبيره.

وتعد إحالة توصيات لجنة التحقيق، باتهام ترامب في أحداث اقتحام الكابيتول، إلى وزير العدل، الأولى ضد رئيس أميركي سابق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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