الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.

فيضانات عارمة تجتاح مكة المكرمة واتهامات بـ"فشل ابن سلمان"

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات للأجواء المناخية وغياب الاستجابة للكوارث، سيول جارفة أغرقت الشوارع وجرفت السيارات والمكبات في منطقة مكة المكرمة بالعربية السعودية بعد موجة أمطار غزيرة.

العالم - خاص بالعالم

هذه المشاهد المرعبة لغرق الأحياء والشوارع وللخسائر المادية الكبيرة حكتها الفيديوهات التي تم تدوالها على مواقع التواصل الاجتماعي معيدة الى الأذهان مشاهد الفيضانات والسيول الضخمة التي اجتاحت محافظة جدة قبل أسابيع أما القاسم المشترك فيما بينها فهو عجز السلطات عن التعامل معها بشكل كبير.

وفيما أظهرت فيديوهات عدة غرق مناطق واسعة وتعرض العديد من المواطنين السعوديين للخطر اثر جرف السيول لسياراتهم وتراكمها وتكدسها فوق بعضها البعض.

جل ما فعلته السلطات في المناطق المنكوبة في مكة المكرمة هو رفع درجة الإنذار إلى تنبيه متقدم مع استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة محجمة عن الإعلان عن الخسائر في الأرواح والممتلكات ومتجاهلة الإعلان عن حجم الأضرار.

صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نشرت تقريرا تحت عنوان 'الفيضانات تقتل شخصين في السعودية وتثيرا غضبا عاما نادرا' كشفت فيه أن جدة شهدت أكثر من سبعة بوصات من الأمطار خلال ست ساعات.

وقارنت الصحيفة بين هذه الفيضانات وبين ما شهدته المدينة في عام 2009 حينما ألقي باللوم فيها على فساد البلديات مشيرة إلى إطلاق “محمد بن سلمان” بعد ذلك بثماني سنوات حملة لمكافحة الفساد تم فيها إلقاء القبض على أشخاص بسبب سوء تخصيص الأموال العامة الذي كان السبب وراء فشل نظام الصرف الصحي في جدة، ولكن بعد كل تلك الأعوام السكان يجزمون أنهم لم يشهدوا تحسنا في الخدمات المحلية.

يذكر أن السيول والفيضانات التي شهدتها جدة منذ أقل من شهر أدت بحسب ما أعلن حينها إلى وفاة شخصين وتعليق الدراسة وتأخير رحلات جوي، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مكة لساعات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

'الغارديان': شركة أمريكية تساعد السعودية على تبييض صورتها

مصر تعطل تنفيذ اتفاق نقل تيران وصنافير للسعودية.. ما السبب؟

رغم الوعود.. الشباب في السعودية يعانون من البطالة والفقر

هل ستسارع دول العدوان إلى خفض التصعيد العسكري في اليمن؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ناشط يمني: طائرة صهيونية تهبط في مطار المخاء غرب تعز+فيديو

بالفيديو.. لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول توصي بملاحقة ترامب جنائيا

'تبون' وضع شرطين.. مصادر تنفي قبول رئيس الجزائر وساطة ملك الأردن مع المغرب!

بالفيديو.. وقفة احتجاجية بتونس تنديداً بسجن نائب رئيس حركة النهضة

بالفيديو. فيضانات عارمة تجتاح مكة المكرمة واتهامات بـ"فشل ابن سلمان"

باقري: لا يحق لداعمي الكيان الصهيوني الحديث عن حقوق الإنسان