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حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

خبر هام هذا ما غرد به حافظ هاشمي المتحدث باسم وزارة التعليم العالي لحكومة طالبان على صفحته على التويتر يخبر بها الأفغان البنات عن عدم تمكنهن من ارتياد الجامعات بعد اليوم. 

العالم - مراسلون

وبالبكاء والنحيب استقبلن الخبر وتتحدث لنا ستايش عن امال الأفغانيات وشغفهن لنهل العلم ولكنها مصدومة ولا تعرف ما هو مصيرهم مع هذا القرار.

وقالت ستايش طالبة جامعية: في ثاني ايام القرار وقفن طالبات الجامعة امام الأبواب وما زالو يمنون النفس بأن القرار غير صحيح ولكنهم وجدوا قوات أمن الجامعة امام الباب ورفضوا ادخالهم تنفيذا للقرار الصادر من أعلى سلطة تعليمية في البلاد.

الى هنا وقفنا لأستطلاع اراء اهل العلم على هذا القرار فمهن من استقال على فوره ومنهم من يأمل في تعديل القرار.

استاذ جامعة : كأن باستطاعة القرار ان يكون مصاغ لحفظ حقوق الجميع وعدم ايجاد فاصلة بين الحكومة والشعب الذي تشكل نصفها النساء اضعف الايمان اننا بحاجة لطبيبات وممرضات من النساء فماذا على النساء عمله في حال عدم وجود طبيبات هذا يشكل خطر على المجتمع برمته وسيضطر الكثير للذهاب الى الخارج لتلقي العلاج.

القرار يضر بالمنافع الوطنية الأفغانية ولأسباب كهذه فنحن لا نريد ان نرجع للعقدين الماضيين بتواجد المحتل في أراضينا تحت اية ذريعة كانت.

دخل جميع الأفغان حالة الصدمة من قرار منع الفتيات من التعلم ودليل ذهولهم هو عدم تنفيذ طالبان لوعودها السابقة بفتح المدارس امام المرحلة الاعدادية والثانوية ليصل الأمر اليوم الى طالبات الجامعات.

المجتمع الدولي بداء من الأمم المتحدة الى جميع الدول ابدو قلقهم وادانو القرار، كما طالبوا حكومة طالبان بالتراجع عنه وان هذا يتنفى مع وعودها والتزاماتها الدولية وتبقى الفتيات الأفغانيات هن اكثر المتضريين من هذا القرار حتى الان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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