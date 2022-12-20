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لجان المقاومة تنعى الشهيد أبو حميد وتدعو إلى هبّة ثورية لإسناد الأسرى

لجان المقاومة تنعى الشهيد أبو حميد وتدعو إلى هبّة ثورية لإسناد الأسرى
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

نعت لجان المقاومة في فلسطين، إلى الشعب الفلسطيني "الأسير البطل ناصر أبو حميد الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء في سجون العدو الصهيوني الفاشية بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد.

العالم - فلسطين

وأكد المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين. في تصريح صحفي، أن آلام الأسير "ناصر أبو حميد" ستبقى شاهدة على جرائم العدو الصهيوني وفاشيته ولعنة تطارد ضمائر الإنسانية.

وشدد على أن استشهاد الأسير "ناصر أبو حميد بسبب الإهمال الطبي جريمة بشعة تعكس وجه العدو الصهيوني الوحشي وسلوكه الإجرامي تجاه الأسرى الأبطال، وهو ما يتطلب التحرك سريعًا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادته المجرمين.

وقال: "جريمة استشهاد الأسير القائد" ناصر ابو حميد يجب أن تُشكّل دافعًا للجميع من أجل تصعيد المقاومة واشعال الأرض ثورة وبراكين غضب تحت أقدام المحتلين الصهاينة المجرمين نصرة للأسرى في سجون العدو المجرم ".

ودعا، إلى هبة شعبية وثورية من أجل إسناد ودعم الأسرى والتصدي لسياسات الإعدام البطيء التي يمارسها العدو الصهيوني ومصلحة سجونه النازية بحق عشرات الأسرى المرضى.

وأعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد "القتل الطبي"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وكانت قوات الاحتلال قد نقلت ظهر أمس الاثنين، الأسير ابو حميد بشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير جداً طرأ على حالته الصحية.

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