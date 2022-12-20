شاهد.. التوتر يعم سجون الاحتلال بعد استشهاد الأسير "أبو حميد"

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واضاف، أن الشهيد ابو حميد كأن أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الاولى في عام 1987 وكان قد شكل في ذلك الوقت سرايا الاسد المقتنع الى ان اعتقل في نهاية الثمانينيات، وظل اسيرا الى عام 1994، حيث افرج عنه مع الكثير من الاسرى الفلسطينيين، في نهاية عام 2000 عاد ناصر أبوحميد وشارك في تشكيل كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح وكانت تعمل تحت قيادة الاسير مصطفى البرغوثي، ومن ثم اعتقل مرة اخرى عام 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد لسبع مرات بالاضافة الى 50 عاما، بدوى انه شارك في قتل مستوطنين في الانتفاضة الثانية.

وتابع: مع بداية 2020 اعلن ان الاسير ابو حميد اصيب بمرض السرطان، ولكنه عانى من الاهمال الطبي المعتمد من قببل سلطات الاحتلال ما ادى الى استشهاده.

واشار مراسلنا الى أن الشهيد ابوحميد لديه خمسة اخوة لا يزالون اسرى في سجون الاحتلال.

واوضح، أن الإضراب العام عم محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة؛ تلبية لدعوة حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية، حدادا على روح الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.



هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني استشهاد الأسير ناصر ابو حميد بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وحمل نادي الأسير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو حميد، مطالبا المجتمع الدولي بوقف المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وجاء استشهاد أبو حميد بعد ساعات قليلة على سماح سلطات الاحتلال لعائلته بزياته بشكل طارئ، وذلك بعد دخوله في غيبوبة، ونقله إلى المستشفى.

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