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رغم الحظر.. 'بولندا وألمانيا' تطلبان النفط من روسيا

رغم الحظر.. 'بولندا وألمانيا' تطلبان النفط من روسيا
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تتألم أوروبا في معركة النفط إذ تجد دول الاتحاد الأوروبي صعوبة في تعويض النفط الروسي قبل الشتاء المقبل.

العالم - اوروبا

ناهيك عن الأسعار المضاعفة، مما دفع بعض الدول لتجاوز الحظر المفروض على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي نفسه والطلب من موسكو هذه المادة الحيوية.

وفي السياق، قال رئيس شركة "ترانسنفت" الروسية نيكولاي توكاريف في مقابلة تلفزيونية "إن هذه المؤسسة تسلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط في كانون الأول وخلال عام 2023".

وذكر رئيس "ترانسنفت" (الشركة المختصة في نقل النفط الخام) أن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات، على الرغم من الحديث عن عدم الرغبة في مواصلة استجرار النفط الروسي.

وأضاف: "لقد أعلنوا أنهم لن يأخذوا النفط من روسيا اعتبارا من الأول من كانون الثاني، ولكننا تلقينا الآن طلبات من المستهلكين البولنديين طلبوا تزويدهم بـ 3 ملايين طن في العام المقبل و360 ألف طن لشهر كانون الأول، وقد قدمت ألمانيا بالفعل طلبًا للربع الأول كذلك تطلب شراء النفط الروسي"

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رغم الحظر.. 'بولندا وألمانيا' تطلبان النفط من روسيا