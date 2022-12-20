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مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن..

ماكرون: سنبقى أوفياء ونجدد التزامنا بدعم أمن وسيادة العراق

ماكرون: سنبقى أوفياء ونجدد التزامنا بدعم أمن وسيادة العراق
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بــعمان، في دورته الثانية، التي عقد اليوم الثلاثاء بمنطقة البحر الميت في الأردن .

العالم - اوروبا

وقال ماكرون خلال مخاطبته المؤتمر :" إن العراق يعد أحد ضحايا عدم الاستقرار الإقليمي وبما أن هذه المنطقة تمتلك كل ما يمكنها ان تذهب ابعد فالدول المشاركة في المؤتمر تسعى جميعها إلى إرساء الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة ونحن سنبقى أوفياء ونجدد التزامنا بدعم أمن وسيادة العراق.

واضاف: أن الامن قد تدهور بعد الحرب الروسية في اوكرانيا ولكن امننا له علاقة بامنكم واستقرارانا يتعلق باستقراركم ولهذا لابد ان تكون هناك اجندة للتعاون بين كل الاطراف.

وأشار الرئيس الفرنسي الى كيفية العلاقات مع الدول المتشاركة في المؤتمر ،قائلا: هناك روابط تخفف من حدة الخلافات الجيوسياسية وأنني امل ان يسمح لنا المؤتمر بتبني مشاريع عملية بحيث أنه يتعين علينا ان نعزز الاستثمارات في اطار التعاون.

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شاهد.. تفاصيل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في الأردن

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مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن.. ماكرون: سنبقى أوفياء ونجدد التزامنا بدعم أمن وسيادة العراق

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