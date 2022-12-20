ماكرون: سنبقى أوفياء ونجدد التزامنا بدعم أمن وسيادة العراق

العالم - اوروبا

وقال ماكرون خلال مخاطبته المؤتمر :" إن العراق يعد أحد ضحايا عدم الاستقرار الإقليمي وبما أن هذه المنطقة تمتلك كل ما يمكنها ان تذهب ابعد فالدول المشاركة في المؤتمر تسعى جميعها إلى إرساء الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة ونحن سنبقى أوفياء ونجدد التزامنا بدعم أمن وسيادة العراق.

واضاف: أن الامن قد تدهور بعد الحرب الروسية في اوكرانيا ولكن امننا له علاقة بامنكم واستقرارانا يتعلق باستقراركم ولهذا لابد ان تكون هناك اجندة للتعاون بين كل الاطراف.

وأشار الرئيس الفرنسي الى كيفية العلاقات مع الدول المتشاركة في المؤتمر ،قائلا: هناك روابط تخفف من حدة الخلافات الجيوسياسية وأنني امل ان يسمح لنا المؤتمر بتبني مشاريع عملية بحيث أنه يتعين علينا ان نعزز الاستثمارات في اطار التعاون.