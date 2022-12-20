غزة توعد الاحتلال بصاعق يفجر المفاجآت بعد استشهاد الاسير ابوحميد

خاص بالعالم

القوى الوطنية والإسلامية عبرت عن رفضها واستنكارها التام لهذه الجريمة الجديدة التي تضاف الى السجل الأسود للكيان الإسرائيلي، الذي استخدم سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الشهيد أبوحميد، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة.

وأمام الصمت المريب للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية تؤكد فصائل المقاومة بغزة أن لديها ما يكفي من أوراق المساومة لإنهاء معاناة الأسرى خاصة المرضى منهم وتحرريهم بصفقة تبادل مشرفة تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم، مشددة على أن ملف الأسرى سيكون الصاعق والمفجر للمفاجآت القادمة.

دماء الشهيد الأسير ناصر أبوحميد ستبقى شاهدة على حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال ووصمة عار على جبين المجتمع والمؤسسات الدولية.