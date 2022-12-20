 الاحتلال الإسرائيلي.. والتصعيد ضد الأسرى

العالم - البوصلة

وحمل نادي الأسير الفلسطيني، كيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو حميد، مطالبا المجتمع الدولي بوقف المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وجاء استشهاد أبو حميد بعد ساعات قليلة على سماح سلطات الاحتلال لعائلته بزيارته بشكل طارئ، وذلك بعد دخوله في غيبوبة، ونقله إلى المستشفى.

وكان أبو حميد محكوما عليه بالحبس المؤبد سبع مرات، و50 عاما.

وشارك في نقاش هذه الحلقة من برنامج "البوصلة" مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي، والمتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...