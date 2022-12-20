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إثر اعتداءات 'داعش'.. البرلمان العراقي يتحرك ويرسل طلبا للسوداني

إثر اعتداءات 'داعش'.. البرلمان العراقي يتحرك ويرسل طلبا للسوداني
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

كشف عضو البرلمان العراقي رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، عن وجود تحرك برلماني لمتابعة ملف الاعتداءات الإرهابية المتكررة ومعرفة أسباب الخروقات، فيما أكد ان البرلمان سيطالب القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بمعالجة هذا الملف الخطير.

العالم - العراق

وقال الصالحي، إن "أعضاء مجلس النواب واللجان النيابية المختصة ستتحرك تجاه ملف الاعتداءات الاجرامية من قبل عصابات داعش الإرهابية على المحافظات الشمالية والغربية، ومتابعته بصورة دقيقة".

وأضاف، "تحدثنا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واكدنا ضرورة معالجة الخلايا الداعشية النائمة وطالبنا الحكومة بمعالجة ملف المخيمات الإرهابية التي تنتمي الى الدول المجاورة ولديها اذرع مع الولايات المتحدة الامريكية".

وطالب عضو مجلس النواب، السوداني بـ"ضرورة إيجاد الحلول الحقيقية للقضاء على هذه الخلايا بصورة نهائية لأنها تشكل خطراً على المواطنين والقوات الأمنية"، لافتا الى أن "الحكومة عليها متابعة هذا الملف بصورة دقيقة؛ نظراً لما يحمله من خطورة بالغة على فئات عديدة في البلد".

وفي وقت سابق من اليوم، تبنت عصابات داعش الإرهابي الاستهداف الاجرامي بحق سيارات مدنية في محافظة ديالى، والذي أدى الى استشهاد واصابة 15 شخصاً.

وتقود العصابات الإرهابية "داعش" عمليات إجرامية متعددة والتي ذهب ضحيتها اكثر من 33 شخصاً بينهم ضباط في ثلاث محافظات.

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إثر اعتداءات 'داعش'.. البرلمان العراقي يتحرك ويرسل طلبا للسوداني

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