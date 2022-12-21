آفاق التعاون بين دول الجوار عبر مؤتمر بغداد اثنان

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الباحث السياسي ميخائيل عوض إن المنطقة تكتسب أهمية خاصة واستثنائية بمعدلات هائلة بعد حرب أوكرانيا وإن هناك جهدا أميركياً وأوروبياً واضحا للإستعانة بمقدرات المنطقة في التقليل من أعباء أزمة أوكرانيا.

وأضاف أن المؤشرات الكبيرة التي تقدم عن حجم الخسائر الاقتصادية في أوروبا تشير الى وجود مشكلة بين أوروبا وأميركا بما يخص فرض العقوبات قسرا لإسقاط أوروبا اقتصاديا.

ميخائيل عوض قال إن العلاقات الايرانية العراقية ونجاح إيران في رعاية الحالة السياسية واخراج العراق من أزمته عبر التفاهمات التي جرت تصنف في مصلحة إيران.

من جهته قال مدير مركز نبراس للدراسات الإستراتيجية الدكتور حسام الربيع إن مؤتمر بغداد في نسخته الثانية يختلف تماما عن الأحداث التي شهدتها النسخة الأولى التي عقدت في العاصمة بغداد.

وأضاف إن هناك حدث مهم جدا كان قد سبق مؤتمر بغداد وهو القمة الصينية العربية التي تواجد فيها معظم الدول المتواجدة الآن وبالتالي اليوم عجالة الدول الغربية المتواجدة ومن ضمنها فرنسا عملت على تسارع الخطوات من أجل ملئ الفراغات داخل منطقة الشرق الأوسط والعمل على خلق محور فرنسي عربي بعد ما اقينت بعض الدول العربية ضحالة المحور الأميركي في الشراكات الاستراتيجية.

حسام الربيع أكد أن الدول التي شارك في مؤتمر بغداد بنسخته الثانية أدركت جيدا أن الحليف الإستراتيجي لها أي الولايات المتحدة الاميركية ثابت على صفاته المتمثلة بترك حلفائه دائما وسط الأزمات، في إشارة الى الدول الأوروبية التي تركتها واشنطن في مواجهة مع روسيا.

بدوره قال الخبير الإستراتيجي الدكتور هادي محمدي إن العراق بعد مجيء رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني بات في مرحلة مفصلية من القرارات السياسية والإقتصادية في الداخل وفي تعامله مع جيرانه.

وأضاف إن العراق اليوم يريد أن يدخل في مرحلة جديدة اقتصاديا وسياسيا ويلعب دورا اقليميا في هذا السياق، مؤكدا أن العراق له أهمية خاصة لكي يلعب دورا هاما في المنطقة التي تشهد صراعات جديدة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

ميخائيل عوض – باحث سياسي

د. حسام الربيع – مدير مركز نبراس للدراسات الإستراتيجية

د. هادي محمدي – خبير إستراتيجي