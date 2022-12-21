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مؤتمر بغداد اثنان وآفاق التعاون بين دول الجوار

الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

ما أهمية مؤتمر بغداد اثنان الذي استضافه الأردن بمبادرة من فرنسا والعراق؟

العالم – مع الحدث

هل نجح مسعى ماكرون بجمع جيران العراق للحوار بمن فيهم ايران والسعودية؟ ما أهمية كلام وزير الخارجية الايراني حول عودة العلاقات الطبيعية مع الرياض اذا كانت جاهزة لذلك؟ ماذا عن الاختبار الاول لرئيس وزراء العراق في هذا المؤتمر للتكامل بين العراق وجيرانه؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى مؤتمر بغداد اثنين الذي عقد في الأردن بحضور دول جوار العراق وفرنسا والأمم المتحدة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

ميخائيل عوض – باحث سياسي

د. حسام الربيع – مدير مركز نبراس للدراسات الإستراتيجية

د. هادي محمدي – خبير إستراتيجي

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