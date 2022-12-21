سفير ايران في الامم المتحدة: يجب إعادة اصول الشعب الافغاني المجمدة دون قيد أو شرط

العالم - ايران

وقال ايرواني في اجتماع مجلس الأمن يوم الثلاثاء ، بخصوص الوضع في أفغانستان: على الرغم من جهود الأمم المتحدة ، فإن الوضع الراهن في أفغانستان يمثل تحديا.

وفي إشارة إلى تقرير الأمين العام الأخير عن أفغانستان ، قال: إن هذا التقرير يظهر أن 28.3 مليون أفغاني سيحتاجون إلى مساعدات ودعم إنساني في عام 2023 ، وسيكون العدد 24.4 مليون في عام 2022 وفي بداية عام 2021 كان العدد 18.4 مليون أفغاني. في غضون ذلك ، لم تتمكن السلطة الحاكمة في أفغانستان من الوفاء بالتزاماتها ، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل حكومة شاملة ومنتخبة.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة: بالنسبة للوضع الاقتصادي ، يذكر تقرير الأمين العام أن السلطة الحاكمة الأفغانية اتخذت خطوات إيجابية حتى الآن ، بما في ذلك جهود مكافحة الفساد ، والتي يمكن أن تكون أساساً لوضع اقتصادي مستقر وانتعاشه في السنوات القادمة.

*يجب إعطاء الأولوية لاقتصاد أفغانستان

وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أنه في حين أن المساعدات الإنسانية أمر حيوي لأفغانستان ، إلا أنها ليست حلاً طويل الأجل ويجب إعطاء الأولوية لاقتصاد البلاد. إذا أصبح إحياء الاقتصاد الأفغاني مشروطًا أو سياسيًا ، فإن شعب أفغانستان سيعاني.

وشدد على ضرورة عدم نسيان الأزمة الإنسانية في أفغانستان بسبب الأزمات والصراعات الأخرى ، وقال : كما أكدنا مرات عديدة ، فإن الأصول المجمدة ملك للشعب ويجب إعادتها دون قيد أو شرط إلى اقتصاد أفغانستان.

*لجوء اميركا لذرائع كاذبة ولا أساس لها لتجميد اصول الشعب الأفغاني

وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "للأسف ، بدلاً من تحمل المسؤولية عن انسحابها غير المسؤول من أفغانستان ، تستخدم اميركا ذرائع وهمية ولا أساس لها لتبرير أفعالها غير القانونية ، بما في ذلك الاستمرار في تجميد أصول الشعب الأفغاني ، وهي حيوية لإنعاش اقتصادها ، ومع ذلك ، يجب ألا تعرقل أنظمة العقوبات جهود إعادة بناء الاقتصاد.

وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: إن إيران تدعم جهود "يوناما" وتواصلها وتفاعلها مع الحكومة الأفغانية لمساعدة الشعب الأفغاني ، خاصة في مجال زيادة الاستجابات الإنسانية والجهود المبذولة لإنهاء المشاكل الاقتصادية.

وأضاف كبير دبلوماسيي الجمهورية الاسلامية في الأمم المتحدة: إن جمهورية إيران الإسلامية استخدمت خبراتها وقدراتها لمساعدة الشعب الأفغاني في التغلب على مشاكله كجار استضاف ملايين الأفغان.

*على الدول التي تطالب بحقوق الإنسان أن تقبل اللاجئين الأفغان

وأكد أن إيران قدمت بسخاء المساعدة اللازمة للشعب الأفغاني الذي يعيش الملايين منهم في إيران منذ أكثر من 40 عامًا ، على الرغم من قلة دعم المجتمع الدولي والعقوبات اللاإنسانية التي تفرضها اميركا. حاليًا ، توفر إيران التعليم والتدريب مجانًا لجميع الطلاب الأفغان المقيمين فيها. وبحسب التقديرات، على إيران أن تقدم دعما قدره مليار دولار سنويا لاستضافة وإيواء 5 ملايين أفغاني.

وتابع سفير إيران لدى الأمم المتحدة: قلنا مرات عديدة أن إيران والدول المجاورة الأخرى يجب ألا تتحمل المسؤولية الكاملة عن قبول اللاجئين الأفغان. بناءً على مبدأ المسؤولية المشتركة ، ينبغي على الدول الأخرى ، وخاصة البلدان التي تدعي حماية حقوق الإنسان للشعب الأفغاني ، وخاصة النساء والفتيات ، قبول اللاجئين.

*تواجد الجماعات الموالية لتنظيمي داعش والقاعدة في أفغانستان تهديد جاد

وفي إشارة إلى وجود داعش في أفغانستان ، قال ممثل إيران في الأمم المتحدة: إننا نريد التأكيد مرة أخرى على التهديد الجاد الذي يمثله وجود تنظيم داعش والجماعات التابعة للقاعدة في أفغانستان على السلام والأمن في افغانستان والجيران والمنطقة بأسرها.

*التحذير من عدم استمرار دعم المجتمع الدولي لانتعاش الاقتصاد الأفغاني

واعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة تهريب المخدرات مشكلة رئيسية أخرى وقال: إن التقرير الأخير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مثير للقلق. وبحسب هذا التقرير ، فقد زادت زراعة الأفيون بنسبة 32٪ مقارنة بالعام الماضي منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأكد كبير الدبلوماسيين الايرانيين أن حقيقة أنه إذا لم يواصل المجتمع الدولي دعم الانتعاش الاقتصادي لأفغانستان ، فإن الوضع الحالي سيصبح بيئة هشة يمكن فيها للمتطرفين والإرهابيين ومهربي المخدرات استغلال الأشخاص الضعفاء لتجنيدهم واستخدامهم في تحقيق أهداف إرهابية.