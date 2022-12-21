لبنان: استمرار الفراغ الرئاسي و اشتداد الازمة الاقتصادية و المالية

العالم_لبنان

واذا كان اللبنانيون سيسترقون العيد من ركام دولة فإنهم يدركون ان ما ينتظرهم في السنة الجديدة مخيف على كل المستويات، وأول قدومها شمعة على علو دولار سيُلامس سعره الخمسين الف ليرة…

واستغربت اوساط مطلعة عبر صحيفة الجمهورية اليوم الأربعاء ان يستمرالمعنيون في التلهّي بسجالات عبثية في السياسة والدستور بينما المواطن يئنّ تحت ضغط الانهيار المالي، «وآخر همه اذا كان انعقاد مجلس الوزراء شرعياً ام لا، او اذا كانت المراسيم تحتاج إلى تواقيع الوزراء الـ 24 جميعاً ام لا.

وشددت هذه الاوساط على أن الوضع السيئ السائد يتطلب مقاربات استثنائية حتى يتمكن البلد من الصمود الى حين التمَكّن من انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرة ان العجز الداخلي دفع البعض الى انتظار بارقة حياة من البحر الميت في الأردن حيث انعقد مؤتمر بغداد 2 الذي ضَم دول جوار العراق وفرنسا، علماً انّ الملف اللبناني لم يكن مطروحا على جدول الأعمال، ومع ذلك فإنّ المعلقين والمُمسكين بحبال الهواء يعوّلون على ان يكون قد تم البحث في هذا الملف في كواليس المؤتمر.

وكتبت صحيفة الأنباء تقول: رغم إنفاق المغتربين والسيّاح بالدولار والحجوزات المفوّلة، إلّا أن سعر الصرف في الأسواق السوداء آخذ بالارتفاع وبشكل سريع، وتخطّى عتبة الـ45 ألفاً ليل أمس، في وقت بدأ التجّار برفع أسعارهم فوراً، ما يزيد من صعوبة احتفال اللبنانيين بالأعياد.

في هذا السياق، لفتت المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، إلى أن طباعة مصرف لبنان لليرة بشكل متزايد يرفع سعر الصرف رغم دخول الدولارات إلى السوق من قبل المغتربين، لأن هذه العملية التي يقوم بها المركزي تزيد من حجم الضغط على العملة الأجنبية، وتؤدي إلى تضخمّ.

و أكّدت منصور أن الوضع لن يستقر، والدولار في مسار تصاعدي مع بداية السنة الجديدة، إلّا أنها توقعت أن يتدخّل مصرف لبنان، فينخفض سعر الصرف بشكل اصطناعي ووهمي لفترة قصيرة، ليعود ويرتفع من جديد، وهو السيناريو الذي نشهده كل فترة .