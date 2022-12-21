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شاهد.. زائران ايرانيان يصابان اثر تساقط زجاج مبنى في النجف الاشرف

شاهد.. زائران ايرانيان يصابان اثر تساقط زجاج مبنى في النجف الاشرف
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في العراق إن زائرايين ايرانيين اصيبا جراء سقوط لوح زجاج من أعلى بناية في النجف الاشرف بالقرب من العتبة العلوية المقدسة.

العالم - العراق

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