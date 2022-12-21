امير عبداللهيان: طهران سترحب بعودة العلاقات الى طبيعتها مع الرياض

العالم- ايران

"امير عبداللهيان"، قال ذلك في تصريح للصحفيين، بنهاية زيارته الحالية للاردن، حيث شارك في مؤتمر بغداد -2.

ولفت وزير الخارجية الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تقطع علاقاتها مع السعودية، بل السعودية هي التي اقدمت على ذلك؛ مبينا انه اعلن خلال مباحثاته مع وزير الخارجية السعودي عن استعداد طهران لمواصلة سير المفاوضات التي انطلقت في بغداد، مع الرياض.

كما تطرق الى المباحثات التي اجراها في عَمان برفقة "علي باقري" مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل" ومساعده "انريكي مورا"؛ مبينا ان هذا اللقاء استغرق ساعتين وجرى خلاله استعراض القضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر عن ايران.

وصرح امير عبداللهيان : لقد اتخذ الجانب الامريكي خلال الشهرين او الاشهر الثلاثة الماضية اجراءات محتالة تعارضت مع تصريحاته السابقة.

واضاف: ان الامريكيين لطالما اعربوا عن رغبتهم في اتخاذ الخطوة النهائية من جانب الاطراف جميعا للعودة الى اتفاق فيينا، لكنهم يتصرفون من منطلق التحايل والخداع.

واستطرد قائلا: لقد تناول هذا الاجتماع كافة القضايا، حيث اكدنا بانه لو كان الامريكيون صادقين بشان متابعة الدبلوماسية، اذا لا يحق لهم ان يسعوا بأساليب اخرى وعبر اعلامهم لاتنزاع التنازلات.

ومضى وزير الخارجية بالقول : ان قراءتنا للامور هي بان الاطراف المختلفة بدأت العودة الى المصداقية، ونحن بدورنا نعلن في حال رعاية خطوطنا الحمراء، سنكون جاهزين لاتخاذ الخطوات النهائية من التوصل الى اتفاق.