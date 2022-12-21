شاهد.. تطورات الساحة التونسية بعد الإنتخابات

العالم - مراسلون

بعد يومين على َاعلان النتائج الرسمية للدور الأول من الانتخابات البرلمانية في تونس كشف حراك 25 جويلية ان 10 من ضمن 21 مترشحا حصلوا على مقاعد برلمانية هم من المنتمين اليه، داعيا الرئيس قيس سعيد إلى تعديل الحكومة وتغيير رؤساء المحافظات.

وقال رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي: "الحكومة فشلت في اداء مهمها جيدا حيث لم تستطيع تغير من ظروف الشعب المعيشية وتقد لهم حلول لمشاكلهم الاقتصادية والسياسية، لذا نحن اليوم بحاجة تغيير هذه الحكومة كاملة دون استثناء ونطلب من الحكومة المقبلة، بان تكون حكومة سياسية".

فتح المشهد السياسي في تونس أثر الدور الأول من الانتخابات على عدة سيناريوهات إذ يسعى اتحاد الشغل إلى استعادة تأثيره السياسي عبر تجمعات شعبية متواترة فيما تبدو الدعوة إلى حوار وطني باشراف المنظمات الوطنية الوازنة أبرز النقاط في أجندة الاتحاد.

جبهة الخلاص اكبر قوى المعارضة تبدو على اهبة الاستعداد بدورها للعودة الي الشارع عبر احتجاجات متوقعة يقلل محللون من قدرتها على تغيير الواقع السياسي الذي تلا إجراءات ال25 من جويلية 2021.

حراك سياسي يتأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية المستفحلة، لعله الهدوء الذي يسبق العاصفة او لعله انتظار تكتيكي من المعارضة لما سياؤول اليه امر الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، من المؤكد أن الساحة التونسية على مشارف تطورات حاسمة.

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