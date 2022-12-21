العراق يدعو الأمم المتحدة لزيادة دعمه في الشأن البيئي

العالم - العراق

ونقلت وكالة السومرية نيوز عن ئاميدي قاله ، إن، استقبل نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة غلام محمد إسحاق.



وتطرق اللقاء، إلى "اهمية تكثيف الجهد الاممي والدولي في التعامل مع الملف البيئي العراقي بخصوصية واهتمام مضاعف لان العراق وبسبب الحروب الكثيرة والحصار وتحمله حرب قاسية اخرها حرب الانتصار على داعش الارهابية والتي كانت تهدد العراق والمنطقة والعالم وبذلك صار الشعب العراقي ضحية لازمات سياسية واقليمية ودولية جعلته يفتقر ومنذ عدة عقود لمشاريع البنى التحتية التي تؤمن الوضع البيئي اضافة لزيادة معدلات النمو السكاني يرافقه الاضرار الخطيرة التي يلحقها الجفاف والتغير المناخي والتصحر وانحسار الارضي الزراعية وارتفاع واضح في معدلات درجات الحرار على الانسان العراقي".