شاهد.. زلينسكي في واشنطن وموسكو تعلن موقفها

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. مواقف وتحضيرات روسية عسكرية وسياسية استبقت وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى الولايات المتحدة في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب في بلاده، حيث اعتبرتها موسكو لن تسفر عن نتائج ايجابية لوقف الحرب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال اجتماع نهاية العام مع كبار المسؤولين العسكريين، أعلن ان الاسطول الروسي سيحصل اعتبارا من مطلع الشهر المقبل على صواريخ جديدة فرط صوتية عابرة من طراز زيركون.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "سنواصل الحفاظ على الجاهزية القتالية وتحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي. اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) سيتم تجهيز الفرقاطة الأدميرال غورشكوف بصواريخ زيركون الأسرع من الصوت والتي ليس لها مثيل في العالم".



من جانبه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في الاجتماع عينه عن تخطيط بلاده إقامة قواعد عسكرية في مدينتين ساحليتين بجنوب أوكرانيا، مؤكدا تكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة وتدمير جزء كبير من أسلحة كييف.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على نظام القيادة الأوكراني ومنشآت ومرافق المجمع الصناعي العسكري الموانئ في بيرديانسك وماريوبول تعمل بكامل طاقتها، نخطط لنشر قواعد هناك لسفن الدعم وخدمات الإنقاذ".



وحول ما أعلنه البيت الأبيض عن تقديم الرئيس الأميركي جو بايدن مساعدة كبيرة لأوكرانيا تشمل نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة علق الكرملين بالقول إن شحنات الأسلحة الأميركية الجديدة لا تبشر بالخير لأوكرانيا ولن تؤدي سوى إلى تفاقم النزاع مع روسيا.

وفي حين تزامنت زيارة زيلينسكي مع تصويت المشرّعين على مشروع قانون شامل للإنفاق يتضمن نحو 45 مليار دولار من المساعدات الطارئة لأوكرانيا، وشركاء حلف شمال الأطلسي، من المرجّح أن يمارس مجلس النواب، بعد انتقال الأغلبية للجمهوريين عقب الانتخابات النصفية، مزيدا من التدقيق بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، بعدما ذكر زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفين مكارثي إنهاء عهد 'الشيك على بياض' لأوكرانيا.