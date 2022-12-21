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بريطانيا .. أضراب عام في خدمة الإسعاف

الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

شارك الآلاف من العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، مما يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة.

العالم - خاص بالعالم

بلى هكذا هم مجتمعون وكأنهم يقولون إن لم تنقذوا الأجور من موجة التضخم فلن ننقذ الأرواح التي في خطر ونسعفها.

في إنجلترا وويلز يعم الغضب أوجه الآلاف من العاملين بخدمة الإسعاف خلال مشاركتهم في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، مما يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة، بعد يوم من دخول أطقم التمريض في إضراب.

وقالت الحكومة إن الإضراب 'المؤسف للغاية' سيؤدي إلى توافر عدا أقل من سيارات الإسعاف على الطرق، موضحة أنه سيتم إعطاء أولوية للحالات الخطيرة التي تهدد الحياة مثل النوبات القلبية.

وصرح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيف باركلي أن على المواطنين 'تحكيم العقل'، مشيرا إلى أن الإضراب يأتي في وقت تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالفعل 'ضغوطا هائلة للغاية'.

يأتي هذا التصريح بعد أن انتقدت الجمعية الملكية للتمريض موقف الحكومة واتهمت باركلي بتبني أسلوب تفاوض متعنت خلال الاجتماعات الأخيرة.

من جانبه قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن أفضل طريقة لمساعدتهم ومساعدة أي شخص آخر في البلاد هو أن نكون صارمين وتخفيض التضخم في أسرع وقت ممكن.

وتطالب اتحادات العمال بزيادة الأجور بأكثر من معدل التضخم والذي ارتفع إلى عشرة فاصل سبعة بالمئة على مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر تشرين الثاني.

وتم وضع الجيش في حالة تأهب للمساعدة في قيادة مركبات الطوارئ وتوجيهها، إلا أن الجنود لن يكونوا مخولين بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها سائقو سيارات الإسعاف فيما يتعلق بالاستجابة وتقديم الرعاية السريرية.

شتاء قارس مختلف يمس الحكومة البريطانية هذه المرة من حيث لا تحتسب، فتفتش عن الدفء بين دوران عجلات سيارات الإسعاف.

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