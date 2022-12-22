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سوريا وتطوراتها السياسية والميدانية والاقتصادية

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

كيف يبدو المشهد السوري بتطوراته السياسية والميدانية ومعاناته الاقتصادية المعيشية؟

العالم - مع الحدث

  • ماذا عن الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بقرار أمريكي مفتوح لتعقيد المواجهة؟
  • هل وصل الحصار الأمريكي لسوريا بذريعة قيصر الى مرتبة الجريمة بحق الانسانية؟
  • ما الدور الذي تلعبه موسكو مع دمشق وانقرة لتجميد العملية العسكرية في الشمال السوري؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الاكاديمية والكاتب السياسي هدى رزق، والخبير الاستراتيجي مهند الحاج علي، والاستاذ في الاكاديمية الروسية محمود الأفندي.

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