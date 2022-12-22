إيران تعرب عن أسفها لغلق الجامعات الأفغانية أمام الفتيات

العالم - ایران

وردا على أنباء تعليق استمرار تعليم الفتيات في الجامعات الأفغانية، أوضح ناصر كنعاني اليوم الخميس أن الجمهورية الإسلامية كبلد جار لأفغانستان ومهتمة بالسلام والاستقرار والتنمية في هذا البلد، تأسف لوجود معوقات امام التعليم الجامعي العالي للفتيات والنساء في أفغانستان.

وأضاف كنعاني أن إيران تأمل أن يقوم المسؤولون الأفغان المعنيون بإزالة العقبات بسرعة وتوفير الأرضية لاستئناف تعليم الطلاب والطالبات في هذا البلد في جميع مستويات التعليم، حتى يتمكنوا من التمتع بالحق في دراسة العلوم والمعرفة ولعب دور أكثر فاعلية في تحقيق التنمية والازدهار في أفغانستان.

وكانت الحكومة الأفغانية التي تتزعمها طالبان قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي إغلاق الجامعات الحكومية والخاصة أمام الفتيات والنساء في عموم أفغانستان، وأكد حافظ ضياء الله هاشمي المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في طالبان صحة هذا القرار.

ويأتي القرار بعد منع حركة طالبان فتح المدارس المتوسطة والثانوية أمام البنات بعد وصولها إلى السلطة صيف العام الماضي، وتوجد في أفغانستان 40 جامعة حكومية ونحو 140 جامعة خاصة منها 68 في العاصمة كابل.