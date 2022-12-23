الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

لقاء علماء صور يتمنى اقتداء اللبنانيين بمعاني عيد ميلاد المسيح

لقاء علماء صور يتمنى اقتداء اللبنانيين بمعاني عيد ميلاد المسيح
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان له اليوم الجمعة ، اللبنانيين بعامة والمسيحيين بخاصة بعيد الميلاد، متمنيا ان يقتدي اللبنانيون بمعاني هذا العيد، وان يعملوا ليكون ولادة جديدة لوطن خطى فيه المسيح داعيا للمحبة والسلام. 

العالم - لبنان

واضاف: لبنان يحتضر بفعل حصار الخارج وفساد الداخل، وندعو ان يهدي الله القوى السياسية في لبنان لتجتمع على حوار حول مصلحة الوطن والمواطنين، بخاصة اننا نرى بعض المسؤولين في سبات وغيبوبة مترافقة مع صحوات مشبوهة في الخارج.

وتابع : إننا نذكر السياسيين في لبنان بأن عليهم الإجتماع والحوار لإيجاد الحلول للإنهيار الإقتصادي والمالي والإجتماعي، لا الخروج إلينا بشكل فردي حاملين تحليلات تحريضية وتحميل المسؤولية للخصوم، قبل ان يسقط الوطن ويسقطون معه ويخسرون اموالهم في الخارج التي هربوها حرصا عليها لا على الوطن.

وقال: إن تعطيل الحوار الداخلي وإنتظار إجتماعات الخارج لإنتخاب رئيس للجمهورية، لن يفلح في حفظ هذا المركز، لأن الرئيس الذي يأتي بهذه الطريقة هو ممثل لمن أتى به وليس للشعب.

اضاف: إن تمترس بعض السياسين وراء الطائفية وبعض المقامات الدينية وراء الطائفة بخطابات تحريضية لفرض واقع إنقسامي أو فتنوي، لن يعود عليهم بإي مكاسب لذا على الجميع تعزيز صيغة العيش المشترك لحفظ لبنان، الذي لا وجود له بدون تعايش مكوناته والتمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

وختم مؤكدا ان الشعب اللبناني يريد المصارحة فيما يتعلق بواقعه المالي، لأن الضبابية تزيد من إستغلال السوق السوداء للناس واوضاعها.

روابط ذات صلة

دمشق.. مركز خدمة المواطن الإلكتروني يواصل عمله أيام العطلة القادمة

المفتي قبلان: الشعب  اللبناني يريد قيادات سياسة بلا سماعات خارجية

ماكرون في بيروت ليلة الميلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الجيش الأوكراني يستعيد السيطرة على مدينة باخموت

كان بمنصب 'أمير القوة الضاربة لولاية 'صلاح الدين'.. القضاء يحكم بإعدام متهم بمجزرة 'سبايكر' قتل أكثر من 600 عراقي

إنتاج إيران من الفولاذ بلغ 28 مليون طن بزيادة 8.5 بالمئة

الرئيس الجزائري ينفي وجود أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-12-2022

قائد الثورة الاسلامية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عباس شيباني