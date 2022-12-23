لقاء علماء صور يتمنى اقتداء اللبنانيين بمعاني عيد ميلاد المسيح

العالم - لبنان

واضاف: لبنان يحتضر بفعل حصار الخارج وفساد الداخل، وندعو ان يهدي الله القوى السياسية في لبنان لتجتمع على حوار حول مصلحة الوطن والمواطنين، بخاصة اننا نرى بعض المسؤولين في سبات وغيبوبة مترافقة مع صحوات مشبوهة في الخارج.

وتابع : إننا نذكر السياسيين في لبنان بأن عليهم الإجتماع والحوار لإيجاد الحلول للإنهيار الإقتصادي والمالي والإجتماعي، لا الخروج إلينا بشكل فردي حاملين تحليلات تحريضية وتحميل المسؤولية للخصوم، قبل ان يسقط الوطن ويسقطون معه ويخسرون اموالهم في الخارج التي هربوها حرصا عليها لا على الوطن.

وقال: إن تعطيل الحوار الداخلي وإنتظار إجتماعات الخارج لإنتخاب رئيس للجمهورية، لن يفلح في حفظ هذا المركز، لأن الرئيس الذي يأتي بهذه الطريقة هو ممثل لمن أتى به وليس للشعب.

اضاف: إن تمترس بعض السياسين وراء الطائفية وبعض المقامات الدينية وراء الطائفة بخطابات تحريضية لفرض واقع إنقسامي أو فتنوي، لن يعود عليهم بإي مكاسب لذا على الجميع تعزيز صيغة العيش المشترك لحفظ لبنان، الذي لا وجود له بدون تعايش مكوناته والتمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

وختم مؤكدا ان الشعب اللبناني يريد المصارحة فيما يتعلق بواقعه المالي، لأن الضبابية تزيد من إستغلال السوق السوداء للناس واوضاعها.