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إيران تعلن استعدادها للتعاون مع أفغانستان في مختلف القطاعات

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع أفغانستان في مختلف القطاعات
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الإيراني في أفغانستان، اليوم الأحد، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الثنائي مع أفغانستان في قطاعات استخراج المعادن والطاقة والزراعة.

العالم - إيران

أعلن ذلك المبعوث الإيراني الخاص في شؤون أفغانستان والسفير الإيراني الجديد لدى كابل حسن كاظمي قمي، خلال لقائه مع ملا عبدالغني برادر مساعد رئيس وزراء حكومة طالبان في الشؤون الاقتصادية.

وخلال اللقاء قال كاظمي قمي إن إيران مستعدة لمساعدة أفغانستان في قطاع استخراج المعادن. كما أعلن استعداد إيران لمشاركة تجاربها في قطاع الزراعة مع أفغانستان.

من جانبه، اعتبر ملا عبدالغني برادر، الظروف الراهنة في أفغانستان بأنها تمثل فرصة مناسبة لزيادة التعاون بين البلدين، وقال: إن حكومة طالبان مستعدة لأي تعاون لاستقطاب الاستثمارات الايرانية في افغانستان في مجالات المناجم والطاقة والزراعة.

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