تعادل في مباراة الديربي بين الغريمين التقليديين استقلال وبيرسبوليس

خاص بالعالم

خرج فريقا استقلال وبيرسبوليس حبايب من مباراة الديربي الرقم تسعة وتسعين في الدوري الإيراني لكرة القدم. وواجه الفريقان بعضهما البعض في أول لقاء لهما بعد الايقاف الطويل للدوري الممتاز نظرا لمشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم.

وكان الفريقان بحاجة الى النقاط الثلاث للوصول إلى عرش الترتيب وأن يكونا المتنافسين الوحيدين على نيل اللقب، ما تسبب في حساسية مضاعفة للقاء.



يستضيف البرنامج اللاعب السابق لفريق بيرسبوليس اردلان اشتياني ليجيب عن الاسئلة التالية:



1-دخل الفريقان اللقاء ببعض التغييرات المهمة في التشكيلة الأساسية.سابينتو قرر في اللحظات الأخيرة استبدال صالح حرداني بمهدي قائدي ،في المقابل واجه يحيى غول محمدي ، تحدي غياب الشيخ دياباتي ويورجن لوكاديا ، اتخذ قرارًا مثيرًا في التشكيلة الأساسية بإبقاء مهدي عبدي وحامد باكدل على مقاعد البدلاء ، أعطى الفرصة لثنائي مهدي ترابي وأوميد عاليشاه،كيف شاهدت هذه القرارات؟



2-استقلال بدأ المباراة جيدا ولكن سرعان ما استلم بيرسبوليس زمام الأمور و تقدم حتى؟



3-برأيك هل كان لتبديلات سابينتو تأثير على أداء استقلال بعد تسجيل الهدف الثاني خاصة خروج روزبه جشمي؟



4-غول محمدي كان مكتوف الأيدي في خط الهجوم بخروج هدافه الأول لوكاديا من ايران واصابة الشيخ دياباته، لماذا لم يشارك عبدي أو باكدل وهما مهاجمين في بداية المباراة؟



نطوي معا ملف الدربي وننتقل إلى موضوع استلام البرتغالي كارلوس كيروش دفة قيادة المنتخب الايراني للمرة الثانية، حيث كان المدير الفني للمنتخب الوطني في ثلاث نهائيات لكأس العالم وكأس الأمم الاسيوية مرتين، لكنه لم ينجح في أي من الفترات في الصعود إلى الدور الثاني لكأس العالم مع المنتخب أو على منصة التتويج في كأس الأمم. ورغم ذلك مازال يريد ان يكون مدربا للمنتخب الايراني.



5- كيف رأيت قيادة كيروش للمنتخب الوطني قبل مونديال قطر و اثناء المباريات؟



6-ردا على سؤال سؤال بعد اخر مباراة في المونديال قال كيروش بقاءه في منصبه بيد الاتحاد ،ولكن اعرب عن امله بالبقاء واعطى وعود حول كأس أمم اسيا، هل أنت مع بقاءه نظرا لأدائه خلال هذه السنوات؟



7-هناك سؤال يطرح نفسه وهو، إذا لم يصبح كيروش المدير الفني للمنتخب، فمن يجب أن يخلفه؟ بمعنى، من يرغب في قيادة فريق يمكن للاعبين أن ينقلبوا عليه في ليلة وضحاها ويحاولوا تغييره؟



8-برأيك هل يجب أن يتسلم مدرب ايران قيادة المنتخب ولو قد تكون مجازفة ويواجه خطر عدم قبوله في مثل هذه البيئة؟

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