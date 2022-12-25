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ناشطون ومنظمات إفريقية في أمريكا يعتبرون "اسرائيل" دولة "ابرتايد"

ناشطون ومنظمات إفريقية في أمريكا يعتبرون
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعتبرت مجموعة مكونة من 50 مؤسسة تضم أكثر من الف ناشط وباحث وفنان من أبناء الأقلية الأفريقية في الولايات المتحدة، "اسرائيل" دولة فصل عنصري "ابرتايد".

العالم - الأميركيتان

وجدد النشطاء والفنانين والعلماء والكتاب والسجناء السياسيين في بيان صحفي، تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني والالتزام بتحرير أرض فلسطين وشعبها، وطالبوا الحكومة الأميركية بقطع العلاقات الدبلوماسية، ووقف المساعدات الاقتصادية لكيان الإحتلال، ومقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها.

وقالت كريستيان ديفيس بيلي المنظمة للبيان: "نحن في لحظة حاسمة في النضال العالمي ضد العنصرية، حيث يلعب نضال السود والفلسطينيين دورا حاسما، نود أن نبعث برسالة واضحة إلى الفلسطينيين، ولحكومتي الولايات المتحدة و"إسرائيل"، أن الوقت قد حان الآن لتحرير الفلسطينيين، تماما كما هو الحال الآن لدينا في الولايات المتحدة."

وقاد التوقيعات على البيان، منظمة سود من اجل فلسطين وهي من اطر منظمة حياة السود مهمة، ومن بين الافراد الموقعين المناضلة أنجيلا ديفيس، والصحفي كورنيل ويست، ومن المنظمات دريم ديفندرز، ومنظمة كفاح السود.

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ناشطون ومنظمات إفريقية في أمريكا يعتبرون "اسرائيل" دولة "ابرتايد"

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