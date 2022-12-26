مسؤول يمني: لايحق لقوى العدوان الاستحواذ على الموارد الطبيعية

العالم- اليمن

و حسب موقع "المسيرة" اليمني قال حجر اليوم الاثنين، إن" 70% من الإيرادات تُحصَّل من قوى العدوان و30% تحصل من قبل حكومة الإنقاذ، بمعنى أنها تدير الدولة بثلث موازنة العام 2014."

وأضاف: أن "متوسط الرواتب في الحالة الطبيعية لا يكفي المتطلبات المعيشة للموظفين في السكن والطبابة والتعليم".

وأوضح وكيل وزارة المالية أن "عدد موظفي الدولة يبلغ مليونا وثلاثمائة ألف بينهم 600 الف موظف قطاع عام وقضائي، والبقية في مؤسستي الجيش والأمن".

وذكر أن "34% من القوى العاملة موظفون في الجيش والأمن، بمعنى أن الدولة تعيل 43 % من سكان الجمهورية اليمنية".