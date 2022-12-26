الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول يمني: لايحق لقوى العدوان الاستحواذ على الموارد الطبيعية

مسؤول يمني: لايحق لقوى العدوان الاستحواذ على الموارد الطبيعية
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

 أكد وكيل وزارة المالية اليمنية أحمد حجر أن الموارد الطبيعية حق مشروع لكل الشعب، ولا يحق لقوى العدوان ومرتزقتها الاستحواذ على حق الشعب.

العالم- اليمن

و حسب موقع "المسيرة" اليمني قال حجر اليوم الاثنين، إن" 70% من الإيرادات تُحصَّل من قوى العدوان و30% تحصل من قبل حكومة الإنقاذ، بمعنى أنها تدير الدولة بثلث موازنة العام 2014."

وأضاف: أن "متوسط الرواتب في الحالة الطبيعية لا يكفي المتطلبات المعيشة للموظفين في السكن والطبابة والتعليم".

وأوضح وكيل وزارة المالية أن "عدد موظفي الدولة يبلغ مليونا وثلاثمائة ألف بينهم 600 الف موظف قطاع عام وقضائي، والبقية في مؤسستي الجيش والأمن".

وذكر أن "34% من القوى العاملة موظفون في الجيش والأمن، بمعنى أن الدولة تعيل 43 % من سكان الجمهورية اليمنية".

روابط ذات صلة

حجر يعلن موقف حكومة الانقاذ الوطني من اتفاقية المرتزقة مع صندوق النقد العربي

مسؤول يمني: إيرادات النفط والغاز التي ينهبها العدوان تسد كلفة الرواتب في كل المحافظات وتفيض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

128 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تحذيرات متواصلة من مخاطر طقوس المستوطنين التلمودية في الأقصى

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. الوساطة العمانية وتعنت تحالف العدوان  

600 طفل مقدسي تعرضوا للحبس المنزلي بـ 2022

الرئيس التونسي: العملية الانتخابية ستتواصل والشعب سيقول كلمته

السودان: مواكب جديدة رفضاً للتسوية السياسية مع العسكر