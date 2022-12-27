الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٨:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

جدل في السعودية حول موضوع يتعلق بهوية الحجازيين

الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أثار رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال الشيخ غضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما طالب بمنع ارتداء الغبانة الحجازية.

العالم - هاشتاغ

واعتبر ال الشيخ ان الغبانة إرث هندي ولاتمثل اهل الحجاز.

في مجال اخر، سخر رواد مواقع التواصل من الادانة التي اصدرتها هيئة كبار العلماء في السعودية ضد قرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل ان هذه الادانة، كلمة حق، لكن من يتفوه بها هيئة، لطالما التزمت الصمت ازاء زج النساء السعوديات فقط بسبب مطالبتهن حق قيادة السيارة.

توفي الفلسطيني الأبي الحر، عبد الرؤوف المحتسب، ابن مدينة الخليل الذي بقي وسيبقی اسمه عنوان مطبوع في وجدان وذاكرة الفلسطينيين.

وقد رفض المحتسب بيع منزله ومتجره للمستوطنين مقابل مئة مليون دولار. والجملة الأشهر التي قالها عبد الرؤوف تأكيداً على موقفه هذا، المال حلو لكن لما يكون طاهر.

واما في لبنان، فقد أثارت قناة الجديد اللبنانية غضباً واسعاً بعد إساءتها للمرأة الجنوبية اللبنانية التي قدمت أمثلة مشرقة عن مقاومة الاحتلال.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

اتهامات لآل سعود باستهداف هوية الحجاز ومعاملة أهلها بعنصرية

منع 'الغبانة'.. اتهامات لآل سعود باستهداف هوية الحجاز ومعاملة أهلها بعنصرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. اسباب فشل مفاوضات دول العدوان مع صنعاء

اطلالة جديدة للسيد حسن نصر الله مساء الجمعة القادمة

خاص بقناة العالم.. العميد فدوي: الشعب الايراني أثبت دعمه للثورة الاسلامية

الاحتجاجات الشعبية ضد 'قسد' تمتد من دير الزور الى الحسكة

باعتداء مسلحين مجهولين على حاجز قرب بلدة النعيمة.. استشهاد 3 عسكريين سوريين واصابة اثنين آخرين في درعا

لافروف: تصريحات بعض المسؤولين في البنتاغون تهديدا بالتصفية الجسدية للرئيس الروسي