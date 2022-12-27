جدل في السعودية حول موضوع يتعلق بهوية الحجازيين

العالم - هاشتاغ

واعتبر ال الشيخ ان الغبانة إرث هندي ولاتمثل اهل الحجاز.

في مجال اخر، سخر رواد مواقع التواصل من الادانة التي اصدرتها هيئة كبار العلماء في السعودية ضد قرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل ان هذه الادانة، كلمة حق، لكن من يتفوه بها هيئة، لطالما التزمت الصمت ازاء زج النساء السعوديات فقط بسبب مطالبتهن حق قيادة السيارة.

توفي الفلسطيني الأبي الحر، عبد الرؤوف المحتسب، ابن مدينة الخليل الذي بقي وسيبقی اسمه عنوان مطبوع في وجدان وذاكرة الفلسطينيين.

وقد رفض المحتسب بيع منزله ومتجره للمستوطنين مقابل مئة مليون دولار. والجملة الأشهر التي قالها عبد الرؤوف تأكيداً على موقفه هذا، المال حلو لكن لما يكون طاهر.

واما في لبنان، فقد أثارت قناة الجديد اللبنانية غضباً واسعاً بعد إساءتها للمرأة الجنوبية اللبنانية التي قدمت أمثلة مشرقة عن مقاومة الاحتلال.

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