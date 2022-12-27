التطورات الاخيرة في المفاوضات النووية والغاء الحظر عن ايران

خاص بالعالم

مفاوضات ثنائية في بعض الأحيان ومتعددة الأطراف في أحيان أخرى، وأحيانًا عبر عدة وسطاء. ترى ما الذي يجري بهذ الشأن؟

وما هي المرحلة التي وصلت إليها هذه المفاوضات؟

مرت بضعة أشهر منذ أن قدم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، المسودة الأخيرة إلى واشنطن وطهران وأجرى بعض التغييرات على مفاد النص المقدم. لكن انتخابات الكونغرس الأميركي والاضطرابات التي شهدتها إيران تسببت في تعليق المفاوضات.

في غضون ذلك، حاولت الولايات المتحدة الاستفادة القصوى من الأحداث الاخيرة في إيران في ظل الأجواء التي شهدتها البلاد. لكن المباحثات النووية بين وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان وجوزيب بوريل وإنريكي مورا في عمان عاصمة الأردن. على هامش مؤتمر بغداد إثنين، أذابت جليد توقف هذه المفاوضات الذي تراكم منذ عدة اشهر.

لتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع يستضيف برنامج "من ايران"الدكتور مصطفى خوش جشم الخبير في القضايا الدولية ليجيب عن الاسئلة التالية..

ما هي آخر قراءاتكم بشأن ملف المفاوضات النووية الرامية لرفع الحظر عن ايران؟

ترى هل مات الاتفاق النووي حقاً كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أم على العكس أنهم يتطلعون لإبرام اتفاق؟

ما هو تأثير الاضطرابات الأخيرة في إيران على سير عملية التفاوض؟

كيف تنظرون إلى أداء الأوروبيين بهذا الشأن؟

ترى هل يمكن القول أنهم يتمتعون باستقلالية كافية للتأثير على صنع المعادلات؟

كيف تجدون دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الصدد؟

ما هي قراءتكم للرحلة الأخيرة التي قام بها وفد الوكالة الدولية والقرار الأخير المتخذ بخصوص إيران؟

بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة. ترى ما هي الخطوة التالية لإيران في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود؟

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