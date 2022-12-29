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الإطاحة بـ 11 إرهابياً في خمس محافظات عراقية

الإطاحة بـ 11 إرهابياً في خمس محافظات عراقية
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الخميس، القاء القبض على 11 إرهابيا في خمس محافظات من بينها صلاح الدين.

العالم - العراق

وذكرت المديرية في بيان أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب استخبارات وأمن قيادتي عمليات ميسان وصلاح الدين والفرق (الثامنة، العاشرة، والسادسة عشرة)، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية القيادات المذكورة، تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات (صلاح الدين ونينوى والانبار وكركوك وميسان)، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على (11) إرهابياً".

واشارت وكالة السومرية نيوز نقلا عن البيان أن "الإرهابيين هم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في الأقضية (الدجيل، الشرقاط، المجر الكبير، الحمدانية، الرمادي والدبس)".

وأتم البيان: "جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

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