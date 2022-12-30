متحدث مناورات 'ذوالفقار' يتحدث للعالم عن أهمية المناورات +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد علي رضا شيخ لمراسل قناة العالم الاخبارية: "بدأنا تنفيذ مراحل المناورات الواحدة تلو الاخرى لاختبار قدرات قواتنا والسيطرة على الشواطئ البعيدة".

وكان قد وقال المتحدث باسم مناورات "ذوالفقار" المشتركة للجيش الايراني في وقت سابق لمراسلنا، إن المناورات لها أهداف مختلفة، أهمها التنيسق بين القوى الاربعة المشاركة للجيش الايراني، وهي القوة البرية والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، مشيرا الى أن هذه المناورات تجري تحت اشراف القوة البحرية للجيش الايراني.

وأضاف المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ لمراسلنا: "إن هذه المناورات تجري تحت مناهج ومراحل تكتيكية، من أهمها دمج القوات الاربعة العسكرية والوصول الى الاهداف المنشودة التي رسمت من قبل".

وتابع: "في هذه المناورات المشتركة التي تخوضها اربعة وحدات عسكرية، يجري اختبار المعدات العسكرية بهدف عسكري واحد، وعلاوة على ذلك سوف يتم اختبار آليات عسكرية متعددة بحيث يجب أن تعمل كل هذه الاليات العسكرية بشكل مشترك ودفعة واحدة، وخلال هذه الايام نظرا للظروف الجوية الصعبة في جنوب ايران نأمل ان تنفذ هذه المناورات بشكل جيد وبنجاح".

واضاف: "هدفنا في المناورات هو اختبار جنودنا وقواتنا العسكرية في الظروف المختلفة ولذا في هذه الظروف غير الماتية نريد ان نختبر قدرة قواتنا والياتنا العسكرية".