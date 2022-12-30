الادميرال ايراني: لدينا ارتباط وثيق مع خفر السواحل لقوى الامن الداخلي

العالم - ايران

وقال الادميرال شهرام ايراني بخصوص التعاون بين القوة البحرية للجيش وخفر السواحل التابع لقوى الامن الداخلي في مجال حراسة البحر: ان عناصرنا في مجال حراسة البحر تقع على عاتقهم مسؤولية مواجهة التهديدات الحدودية وخاصة في مجال التهريب، ونشكر الله انه من خلال التواصل في مجال الاركان وكذلك التعليمات المشتركة، لدينا تعاون متبادل وهناك ايضا تبادل جيد جدا في مجال المعلومات بحسب "وكالة انباء فارس".

وصرح قائد القوة البحرية للجيش: لقد انشأت قوى الامن الداخلي مركزا للامن البحري، ونحن كذلك كنا قد أنشأنا اول مركز للامن البحري، وقد خصصنا طاولة لهؤلاء الاعزاء.

وأضاف: الحمد لله هناك ارتباط وثيق للغاية من ادنى الى ارقى المراتب جنبا الى جنب في بعض الامكنة من قبيل ميناء "بسابندر" وهو اقصى ميناء لنا في الجنوب الشرقي.

وردا على سؤال لمراسل وكالة انباء فارس: هل كانت هناك عمليات احتاج فيها خفر السواحل المساعدة من القوة البحرية، اجاب الادميرال ايراني بالايجاب، موضحا ان عناصر خفر السواحل كانت لديهم معلومات وطلبوا المساعدة منا، وقد قدمنا لهم المساعدة في عمق البحر.