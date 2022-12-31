نجاح الجيش الايراني في تحدي الظروف الجوية السيئة+ فيديو

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تمارين عسکرية تجريها القوات الايرانية على امتداد سواحلها وهدفها منع توغل ايّ قوات معادية داخل اراضيها.

على الارض وخلال المرحلة الأساسية لمناورات ذوالفقار قامت وحدات البرية والبحرية الإيرانية بالتدريب على الدفاع المسند من الساحل ليلاً بنجاح تام وتمكنت القوات الخاصة من إعتماد تكتيكات حديثة وسيناريوهات دفاعية متطورة والوقوف أمام هجمات العدو الوهمي المعشعش في المناطق الساحلية.

وقال المتحدث باسم المناورات، العميد علي رضا شيخ:"وفقاً لمبادئ وقواعد الحرب فانّ الدفاع الحاسم عن الساحل مهم جداً لأنه يمنع إمكانية نفوذ العدو من الساحل واجرينا هذه التمارين ليلا لاهمية هذا الأمر".

ومن الليل إلى النهار تتواصل التدريبات حيث تم استهداف مواقع العدو الوهمي ومعداته بكثافة نيران المدفعية باستخدام المعدات المؤللّة وناقلات الجند، وجميع التمارين نفّذت في شروط جوية متغيرة وصعبة.

وقال القائد الميداني للمناورات، الأدميرال حبيب الله سياري:"نحن مستعدون لمواجهة أيّ تهديد ونجري التكتيكات على هذا الاساس، وخلال المناورات أثبتنا جهوزيتنا للدفاع عن الساحل في أيّ ظروف جوية".

وهنا يأتي دور القوات الجوية للجيش الإيراني بمقاتلاته ومروحياته؛ فقامت قاذفات 'اي أربعة اف' و'سوخوي أربعة وعشرين'، بقصف الاهداف المحددة لها سلفا وتدميرها بشكل تام؛ وتمكنت هذه المقاتلات من القاء قنابل 'قائم-5' والتي تزن مئتين وخمسمئة وخمسين بوند. وقامت مروحيات قوتي البرية والبحرية بعمليات تركيبية؛ كما نجحت المقاتلات بالقيام بعمليات إسناد جوي للقوات البرية للجيش المتواجدة في ساحة المعركة الإفتراضية إلى جانب مسيّرات كرار المقاتلة والاستطلاعية التي نفّذت مهامها بنجاح.