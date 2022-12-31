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ضبط 23 قطعة سلاح حربي في سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران

ضبط 23 قطعة سلاح حربي في سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان العميد " محمد قنبري " اليوم السبت ضبط 23 قطعة سلاح حربي بهذه المحافظة في اطار تنفيذ خطة رفع المستوى الامني الاجتماعي في المنطقة.

العالم - ايران

وأكد " قنبري " في حديث للصحفيين في مدينة زاهدان مركز المحافظة أنه واستمرارا لتنفيذ خطة رفع المستوى الامني الاجتماعي في المنطقة وتضييق الخناق على مهربي الاسلحة والمعدات والمهربين والذين بحوزتهم اسلحة غير مرخصة، فقد تم وضع متابعة هذه الامور في جدول أعمال رجال الشرطة في المحافظة.

وتابع قائلا: ان رجال الشرطة في مدن سراوان وزابل ومير جاوه قاموا وفي اطار هذه الخطة تحديد الذين يمتلكون اسلحة غير مرخصة وبالتنسيق مع الجهاز القضائي بسلسلة عمليات مفاجئة.

وأضاف قائلا: لقد تم القبض على 7 اشخاص وعثروا في مكان اختبائهم على 17 قطعة سلاح حربي ومسدسات و8 قطع اسلحة رشاش من نوع كلاشينكوف وكميات ملحوظة من المعدات الحربية.

وأشار المسؤول في الختام الى تسليم المتهمين الذين القي القبض عليهم الى السلطة القضائية بعد تشكيل ملف لهم وقال: ان حمل الاسلحة غير المرخصة يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون، فيما تقوم الشرطة بمتابعة الموضوع والتصدي للمخالفين للقانون.

وشدد على أنه يدعو المواطنين الى مساعدة رجال الشرطة في الابلاغ عن كل من يحمل اسلحة غير مرخصة أو معدات حربية والاتصال بالرقم 110 واعلام رجال الشرطة بذلك.

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ضبط 23 قطعة سلاح حربي في سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران

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