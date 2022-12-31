شاهد.. بكاء طفلة فلسطينية أثناء هدم منزلها قسراً في القدس

العالم-فلسطين

وشرعت عائلة العرامين المقدسية في هدم منزلها، وسط دموع أطفال الأسرة ونحيبهم، وذلك بقرار من البلدية في حي وادي الجوز بالقدس.

وتضطر العائلات الفلسطينية إلى هدم منازلها بنفسها تفاديا للغرامات الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال عليها إذا قامت البلدية بعملية الهدم.

ووسط معاول عملية الهدم، ارتفع صوت الطفلة (بيسان عرامين) وهي تبكي بحرقة أثناء هدم منزل أسرتها قسرًا في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، وقالت وسط الدموع “كنا نلعب فيه بالمرجيحة والبسكليتة”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصطفى عرامين صاحب المنزل قوله “منذ عام تقريبا تلقيت أنا وشقيقي محمد إخطارا بهدم منزلنا المكون من طابقين، ورغم محاولاتنا لتقديم استئناف ضد هذا القرار الجائر، فإن محكمة الاحتلال رفضته”.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أبلغتهم الأسبوع الماضي بأن يهدموا المنزل ذاتيا قبل يوم الأحد، وإلا فستهدمه آليات الاحتلال ويغرمون تكاليف الهدم، وقال “أجبرنا على هدم منزلنا ذاتيا، وتشريد عائلتينا المكونتين من 9 أفراد”.