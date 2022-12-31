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"حماس" ترحّب باعتماد قرار طلب فتوى محكمة العدل بشأن ماهية الاحتلال

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

رحبت حركة "حماس"، اليوم السبت، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على القرار الذي يطلب فتوى محكمة العدل الدولية عن انتهاك الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وماهية وجود الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم-فلسطين

ووعدّت "الحركة"، في تصريح صحفي، التصويت إنجازاً وخطوةً مهمة باتجاه إزالة الاحتلال وتعدّيه على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

وثمّنت "حماس" مواقف الدول التي صوّتت لصالح القرار وانحازت لعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

ودعت الحركة إلى مزيد من الخطوات على الصعيد الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة وتنكّره لكل حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية عن ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، فيما صوتت "إسرائيل" والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار، وامتنع 53 عضوا عن التصويت.

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