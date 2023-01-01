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بومة 'ثلجية' نادرة تظهر بعد تخفيها 100 عام!

بومة 'ثلجية' نادرة تظهر بعد تخفيها 100 عام!
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

شوهدت بومة ثلجية نادرة ذات ريش أبيض تستوطن عادة القطب الشمالي على أحد المنازل جنوبي كاليفورنيا لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.

العالم - منوعات

وأكد مراقبو الطيور من جميع أنحاء الولاية الأمريكية الذين توقفوا لساعات لمحاولة تصوير ومشاهدة الطائر النادر، أن هذا الطائر لم يرصد سابقا في هذه المنطقة منذ أكثر من 100 عام.

ولا يزال المسار الذي تتبعته البومة لقطع أكثر من 2000 ميل نحو الجنوب قادما من القطب الشمالي يشكل لغزا بالنسبة للخبراء، حيث تعيش هذه الطيور فقط في المناطق القطبية.

وبحسب "CNBC" شوهد الطائر عدة مرات على مدار الأسبوع في عدد من المناطق على أسطح الأبنية، الأمر الذي أثار فضول المارة بسبب شكله الملفت.

ونوهت "ديلي ميل" إلى أن البومة الثلجية موطنها الأصلي في التندرا في القطب الشمالي، وتمتلك ريشا أبيضا مع بعض النقط السوداء (مرقطة)، الأمر الذي يسمح لها بالتخفي في الثلوج، ويتواجد منها حاليا على قيد الحياة 30 ألف واحدة فقط، بحسب التقديرات.

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بومة 'ثلجية' نادرة تظهر بعد تخفيها 100 عام!

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