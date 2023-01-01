حرس الحدود الايراني يجري مناورات على حدود محافظة كلستان

العالم - ايران

وشدد هذا المسؤول الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش المناورات، على أن أعداء النظام الاسلامي يتربصون بالقوات الايرانية كي يستغلوا غفلة هذه القوات لتوجيه ضربتهم لإيران والامن والهدوء وسلب راحة المواطنين.

واضاف قائلا: لحسن الحظ فإن القوات المسلحة هي على أهبة الاستعداد اللازم فيما يرابط حرس الحدود في المناطق الحدودية بكل قوة واقتدار للدفاع عن ثغور الوطن وافشال مخططات الاعداء ضد الشعب الايراني.

ورأى العقيد " حاتمي " أن اجراء مناورات الاستعداد والاقتدار سوف يؤدي الى زيادة القدرة الدفاعية والقتالية لدى خفر الحدود في ساحة العمل، مشيرا الى أن أحد العناصر المهمة في ثبات واستقرار نظام ما، هي قوة ذلك البلد في حدوده.