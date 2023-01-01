الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣
١٠:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حرس الحدود الايراني يجري مناورات على حدود محافظة كلستان

حرس الحدود الايراني يجري مناورات على حدود محافظة كلستان
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

أشار قائد حرس الحدود في محافظة كلستان العقيد " احمد رضا حاتمي " الى اجراء مناورات الاستعداد والاقتدار۷ في حدود كلستان، وأكد أن الهدف من هذه المناورات هو زيادة القوة الدفاعية والقتالية لدى حرس الحدود في ساحة العمل.

العالم - ايران

وشدد هذا المسؤول الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش المناورات، على أن أعداء النظام الاسلامي يتربصون بالقوات الايرانية كي يستغلوا غفلة هذه القوات لتوجيه ضربتهم لإيران والامن والهدوء وسلب راحة المواطنين.

واضاف قائلا: لحسن الحظ فإن القوات المسلحة هي على أهبة الاستعداد اللازم فيما يرابط حرس الحدود في المناطق الحدودية بكل قوة واقتدار للدفاع عن ثغور الوطن وافشال مخططات الاعداء ضد الشعب الايراني.

ورأى العقيد " حاتمي " أن اجراء مناورات الاستعداد والاقتدار سوف يؤدي الى زيادة القدرة الدفاعية والقتالية لدى خفر الحدود في ساحة العمل، مشيرا الى أن أحد العناصر المهمة في ثبات واستقرار نظام ما، هي قوة ذلك البلد في حدوده.

روابط ذات صلة

مناورات 'ذوالفقار'... تدمير طائرة مسيرة معادية بصواريخ منظومة 'تلاش' الايرانية

نجاح الجيش الايراني في تحدي الظروف الجوية السيئة+ فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد السيول .. ‘هدد جدة’ تعود الى الواجهة .. تدمير أحياء وتاريخ وتشريد أسر

إسلامي: العدو يدفع خطته بعمليات سياسية وإعلامية

تسجيل رقم قياسي جديد بإنتاج السيارات في ايران

شاهد.. غزة تحيي ذكرى استشهاد الشهيد 'الشيخ نمر النمر' على شواطئها

بالفيديو.. لماذا مقاطعة المنتجات الاماراتية؟

حرس الحدود الايراني يجري مناورات على حدود محافظة كلستان