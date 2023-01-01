مع نهاية العام.. غرق "زورق موت" جديد قبالة سواحل لبنان

العالم - لبنان

وقال الجيش اللبناني في عدة تغريدات له على حسابه في تويتر: "وصلت ٣ مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم ٢٠٠ تقريباً."

وأضاف الجيش اللبناني: "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ."

وقد انتشر فيديو يوثق وفق نشطاء اللحظات الاخيرة للركاب قبل غرق المركب الذي كانوا يستقلونه.