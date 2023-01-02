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إصابة شابين باشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

إصابة شابين باشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

أصيب، مساء الأحد، شابان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخير لبلدة كفردان في قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما تحاصر القوات منزليين وتطالب سكانها بإخلائها، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

العالم - فلسطین

وأفادت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية نقلا عن مصادر محلية، بإصابة شابين برصاص الاحتلال بحالة خطرة خلال اقتحام كفردان، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، فيما تندلع اشتباكات مسلحة ومواجهات بين مقاومين وشبان مع قوات الاحتلال المعززة بالجيبات العسكرية وبجرافات مصفحة.

وتبنت سرايا القدس- كتيبة جنين- وكتائب شهداء الأقصى- لواء الشهداء-، استهدفهما لقوات الاحتلال في محيط دخلة فرعون ، وشارع حيفا بجنين، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، عقب عملية الاقتحام.

وذكرت أن القوات اقتحمت منزلي الشهيدين أحمد وعبدالرحمن عابد وطلبت من العائلتين بالإخلاء الفوري تمهيدًا لهدمها.

ويعد هذان الشهيدان اللذان ارتقيا في 15-4-2022، منفذي عملية اطلاق النار قرب حاجز الجلمة أدت لمقتل ضابط (إسرائيلي) يدعى "بار فيلح".

واشار المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عشرات المواطنين من قرى غرب جنين بين كفردان والسيلة الحارثية واليامون وتمنعهم من العودة لمنازلهم.

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إصابة شابين باشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

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