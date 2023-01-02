اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

العالم- فلسطين
وحسب موقع "فلسطين اليوم" وعرف من بين المعتقلين :
1. جهاد أبو حميد شقيق الشهيد الأسير ناصر أبو حميد- رام الله
2. عميد الترياقي- نابلس
3. مجاهد مبروكة- نابلس
4. عمرو الشامي- نابلس
5. المحرر سامر أبو عياش- نابلس
6. المحرر يحيى حرب- اسكاكا قرب سلفيت
7. محمد عمر عبد الرازق- سلفيت
8. المحرر فادي أبو عطية- مخيم الأمعري برام الله
9. المحرر رامي غازي عيد- مخيم الأمعري
10. معاذ جبارة- ترمسعيا شمال رام الله
11. محمد غطاشة- مخيم الفوار جنوب الخليل
12. نور أبو عيشة- الخليل
13. أحمد فرج- مخيم عايدة شمال بيت لحم
14. محمد عبد ربه- مخيم عايدة
15. ماهر هاني عابد شقيق الشهيد عبد الرحمن عابد- كفر دان غرب جنين