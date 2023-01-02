اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وحسب موقع "فلسطين اليوم" وعرف من بين المعتقلين :

1. جهاد أبو حميد شقيق الشهيد الأسير ناصر أبو حميد- رام الله

2. عميد الترياقي- نابلس

3. مجاهد مبروكة- نابلس

4. عمرو الشامي- نابلس

5. المحرر سامر أبو عياش- نابلس

6. المحرر يحيى حرب- اسكاكا قرب سلفيت

7. محمد عمر عبد الرازق- سلفيت

8. المحرر فادي أبو عطية- مخيم الأمعري برام الله

9. المحرر رامي غازي عيد- مخيم الأمعري

10. معاذ جبارة- ترمسعيا شمال رام الله

11. محمد غطاشة- مخيم الفوار جنوب الخليل

12. نور أبو عيشة- الخليل

13. أحمد فرج- مخيم عايدة شمال بيت لحم

14. محمد عبد ربه- مخيم عايدة

15. ماهر هاني عابد شقيق الشهيد عبد الرحمن عابد- كفر دان غرب جنين