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لجان العمل بالمخيمات الفلسطينية في لبنان تحيي ذكرى الشهيد سليماني

لجان العمل بالمخيمات الفلسطينية في لبنان تحيي ذكرى الشهيد سليماني
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

دعت لجان العمل بالمخيمات الفلسطينية في لبنان إلى إحياء ذكرى قائد قوّة القدس اللواء قاسم سليماني، وفق البرنامج التالي:

العالم _ لبنان

1- الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023: الساعة 12.30 ظهرًا.

مسيرة كشافة فلسطين: تنطلق من موقف كافيه 77 على طريق المطار باتجاه نصب الشهيد سليماني حيث يتم وضع اكليل من الورد يليه كلمات سياسية:
- كلمة حزب الله.
- كلمة قوى التحالف الوطني الفلسطيني.
- كلمة منظمة التحرير الفلسطيني.

2- الاربعاء 4 كانون الثاني 2023: لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات: الساعة الثالثة بعد الظهر.
مهرجان جماهيري في قاعة مسجد الامام الكاظم "ع" في مجمع الشبريحا، منطقة صور. يتضمن الاحتفال:
- كلمة مجلس علماء فلسطين.
- كلمة المقاومة الاسلامية في لبنان.
- كلمة قوى التحالف الوطني الفلسطيني.
- كلمة منظمة التحرير الفلسطينية.

3- الخميس 5 كانون الثاني 2023 الساعة الثالثة بعد الظهر: مركز باحث للدراسات الفلسطينية ولجان العمل في المخيمات لقاء سياسي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وحزب الله والسفير الايراني.
المكان: مركز الامام الخميني للجالية الايرانية طريق المطار خلف مطعم الساحة.

4- الخميس 5 كانون الثاني 2023: يوم صحي مجاني في جميع مخيمات لبنان؛ يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة الثانية بعد الظهر.
5- الأحد ٨ كانون الثاني 2023: مهرجان الشهيد قاسم سليماني الرياضي في ملعب مجمع الساحل الرياضي في بلدة القليلة، صور.

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