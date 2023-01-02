لجان العمل بالمخيمات الفلسطينية في لبنان تحيي ذكرى الشهيد سليماني

العالم _ لبنان

1- الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023: الساعة 12.30 ظهرًا.

مسيرة كشافة فلسطين: تنطلق من موقف كافيه 77 على طريق المطار باتجاه نصب الشهيد سليماني حيث يتم وضع اكليل من الورد يليه كلمات سياسية:

- كلمة حزب الله.

- كلمة قوى التحالف الوطني الفلسطيني.

- كلمة منظمة التحرير الفلسطيني.



2- الاربعاء 4 كانون الثاني 2023: لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات: الساعة الثالثة بعد الظهر.

مهرجان جماهيري في قاعة مسجد الامام الكاظم "ع" في مجمع الشبريحا، منطقة صور. يتضمن الاحتفال:

- كلمة مجلس علماء فلسطين.

- كلمة المقاومة الاسلامية في لبنان.

- كلمة قوى التحالف الوطني الفلسطيني.

- كلمة منظمة التحرير الفلسطينية.



3- الخميس 5 كانون الثاني 2023 الساعة الثالثة بعد الظهر: مركز باحث للدراسات الفلسطينية ولجان العمل في المخيمات لقاء سياسي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وحزب الله والسفير الايراني.

المكان: مركز الامام الخميني للجالية الايرانية طريق المطار خلف مطعم الساحة.



4- الخميس 5 كانون الثاني 2023: يوم صحي مجاني في جميع مخيمات لبنان؛ يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة الثانية بعد الظهر.

5- الأحد ٨ كانون الثاني 2023: مهرجان الشهيد قاسم سليماني الرياضي في ملعب مجمع الساحل الرياضي في بلدة القليلة، صور.