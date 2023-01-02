وفد حزب الله يزور البطريرك الراعي للتهنئة بالأعياد 

العالم _ لبنان

وعقب اللقاء قال السيد أمين، إننا تشرفنا بزيارة البطريرك الراعي للتهنئة بالأعياد المجيدة، مضيفًا: تعودنا أنّه حينما نلتقي يتم التحدث ومقاربة الأمور الأساسية والمهمة خصوصًا في لبنان.

ولفت الى أن صاحب الغبطة أبدى وقدم رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب فرصة"، موضحًا أنه لا يوجد صفحة قديمة وصفحة جديدة بيننا وبين البطريرك الراعي لكن الأوضاع الصحية والكورونا تسببت بفسحة زمنية تزيد من الشوق.

و أكد رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد أن انتخاب رئيس للجمهورية في لحاظ ما يعيشه لبنان يصبح أولوية لما يعنيه من مسؤوليات كبرى من أجل النهوض بهذا البلد.

واعتبر السيد أمين السيد أن المطلوب التعاطي بمسؤولية عالية لأن بلدنا يعيش ظروفًا صعبة جدًا، مشددًا على أن المطلوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية عبر حوار حقيقي خصوصًا في المجلس النيابي وهو ما دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ودعا سماحته للتجاوب مع دعوة الرئيس بري للحوار لأنه قد يكون الطريق الوحيد لانتخاب رئيس، قائلًا إن جوهر الرأي هو أن يتم التفاهم بين الكتل النيابية للحصول على الحد المعقول من الوفاق من أجل النهوض بهذا البلد.