أيّ نموذج صنعه الشهيد الحاج سليماني لمحور المقاومة؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لمراسم الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أشار عبيد الى أنه عند النظر الى التشكيلة الحالية في محور المقاومة الآن، نجد فيه من مختلف الجنسيات والقوميات والمذاهب ومن مختلف الأديان.

ولفت عبيد الى ما نشر اليوم حول مشاركة الشهيد الحاج قاسم سليماني في معركة تحرير معلولا في الغرب السوري من الارهاب التكفيري وهي منطقة معروفة بانها منطقة مسيحية وتم خطف راهبات فيها من قبل التكفيريين وهذا نموذج في انه لم يتم التمييز ما بين العرب والكرد والفرس. وكان كل هم الشهيد الحاج سليماني هو رفع الظلم الكامن بسبب الكيان الصهيوني والمتشكل من الاستكبار العالمي.

وكانت قد بدأت مراسم الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني صباح اليوم الثلاثاء بحضور المشاركين من كافة أنحاء إيران وعدة بلدان أجنبية، من العراق وفلسطين ولبنان، وسوريا، واليمن، وحتى من دول أوروبية، كما حضرت حشود مليونية من إيران وخارجها الى مدينة كرمان حيث مسقط رأس ومرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاده.

يذكر أن الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني كان قد استشهد في الثالث من كانون الثاني عام 2020 ، بقصف أميركي مباشر تعرض له موكبه على طريق مطار بغداد.

واستشهد برفقته نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من المرافقين. ليُشيّع إلى كرمان وسط حشد شعبي تاريخي ضخم لم تشهد ايران مثيلاً له بعد رحيل قائد الثورة الاسلامية الإيرانية الامام روح الله الخميني(ر ض).

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